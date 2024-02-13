В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
На базе штаба общественной поддержки Омской области провели форум «Реализация проекта „Демография“». Участниками стали представители власти, профильных ведомств, организаций, которые развивают соответствующие инициативы в регионе. Модератором круглого стола выступил председатель Заксобрания Александр Артемов. Он напомнил, что 2024 год президент Владимир Путин объявил Годом семьи.
«Буквально вчера на совещании у губернатора Виталия Хоценко обсудили вопрос по реализации указа Президента РФ „О мерах социальной поддержки многодетных семей“ на территории Омской области. Согласно указу, требуется ввести 20 мер поддержки, в настоящее время видим реализацию 14 мер, остальные — в проработке у профильных министерств. Депутатский корпус полностью поддержит эти начинания», — отметил Артемов.
Присутствующие на форуме обсудили итоги развития нацпроекта «Демография» в регионе в течение 2019–2023 годов. Например, в числе тем — поддержка семей с детьми, трудоустройство и переобучение омичей. Также за последние годы активно велось строительство детских садов. Ввели в эксплуатацию больше двух тысяч мест для детей, так что очередей на запись в дошкольные учреждения нет.
«Проекты „Единой России“ имеют комплексное влияние на все стороны жизни жителей, как Омской области, так и всей страны. В частности, партпроект „Жители МКД“ плотно связан с национальным проектом „Демография“. В 2023 году порядка 80 дворов в Омске и более 120 общественных пространств, окружающих домовые территории, были отремонтированы. Ведь именно в эти дворы после работы родители выходят с детишками погулять, общаются — это тоже кирпичик, фундамент тех условий, которые складываются в демографию. „Единая Россия“ и дальше будет контролировать не только вопросы благоустройства, но и совершенствования дорожной сети вокруг МКД — ведь все это работает в комплексе», — добавил первый заместитель секретаря омской «Единой России» Вадим Бережной.