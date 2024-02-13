В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»

Присутствующие на форуме обсудили итоги развития нацпроекта «Демография» в регионе в течение 2019–2023 годов. Например, в числе тем — поддержка семей с детьми, трудоустройство и переобучение омичей. Также за последние годы активно велось строительство детских садов. Ввели в эксплуатацию больше двух тысяч мест для детей, так что очередей на запись в дошкольные учреждения нет.