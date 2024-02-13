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В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»

В омском штабе общественной поддержки провели форум по нацпроекту «Демография»

13 февраля 2024, 09:28
Фото: штаб общественной поддержки Омской области
На протяжении месяца здесь будут проводить круглые столы.

На базе штаба общественной поддержки Омской области провели форум «Реализация проекта „Демография“». Участниками стали представители власти, профильных ведомств, организаций, которые развивают соответствующие инициативы в регионе. Модератором круглого стола выступил председатель Заксобрания Александр Артемов. Он напомнил, что 2024 год президент Владимир Путин объявил Годом семьи.

«Буквально вчера на совещании у губернатора Виталия Хоценко обсудили вопрос по реализации указа Президента РФ „О мерах социальной поддержки многодетных семей“ на территории Омской области. Согласно указу, требуется ввести 20 мер поддержки, в настоящее время видим реализацию 14 мер, остальные — в проработке у профильных министерств. Депутатский корпус полностью поддержит эти начинания», — отметил Артемов.

Присутствующие на форуме обсудили итоги развития нацпроекта «Демография» в регионе в течение 2019–2023 годов. Например, в числе тем — поддержка семей с детьми, трудоустройство и переобучение омичей. Также за последние годы активно велось строительство детских садов. Ввели в эксплуатацию больше двух тысяч мест для детей, так что очередей на запись в дошкольные учреждения нет.

Фото: штаб общественной поддержки Омской области
«Проекты „Единой России“ имеют комплексное влияние на все стороны жизни жителей, как Омской области, так и всей страны. В частности, партпроект „Жители МКД“ плотно связан с национальным проектом „Демография“. В 2023 году порядка 80 дворов в Омске и более 120 общественных пространств, окружающих домовые территории, были отремонтированы. Ведь именно в эти дворы после работы родители выходят с детишками погулять, общаются — это тоже кирпичик, фундамент тех условий, которые складываются в демографию. „Единая Россия“ и дальше будет контролировать не только вопросы благоустройства, но и совершенствования дорожной сети вокруг МКД — ведь все это работает в комплексе», — добавил первый заместитель секретаря омской «Единой России» Вадим Бережной.
Хоценко обсудил перспективные проекты региона на заседании инвестиционного комитета
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#Общество#Омск#Омская область#Демография#Новости#Форум#Нацпроект#Алина Ясинская
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