Осталась жена и дочери. В зоне СВО погиб 47-летний отец двоих детей

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:13
Стало известно о гибели жителя Омской области на СВО. 47-летний Алексей Герус был серьезно ранен в Донецкой области и скончался от полученных ранений. Это случилось 5 февраля в этом году.
Мужчина жил в рабочем поселке Марьяновка. О его гибели рассказали бывшие одноклассники в паблике «Марьяновка Сити». Они помнят его добрым, застенчивым и немногословным. После школы Алексей Герус окончил омский бронетанковый институт.
Известно, что у мужчины остались жена с двумя дочками и братья. Завтра, 22 февраля, в 11:30 в зале прощания Западного кладбища состоится прощание с Алексеем Герусом (ул. Мельничная 144).
Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.
Отметим, что в Омской области с 2024 года действует новая мера социальной поддержки участников спецоперации. Она подразумевает компенсацию 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах. В общей сложности в регионе введено 27 способов поддержки бойцов. Губернатор сообщал, что на этом останавливаться не будут, участникам СВО собираются помогать еще.