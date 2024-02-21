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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:13

иллюстрация

Осталась жена и дочери. В зоне СВО погиб 47-летний отец двоих детей

21 февраля 2024, 06:06
Фото: Город55
иллюстрация

В спецоперации погиб 47-летний отец двоих детей из Омской области

Прощание с погибшим состоится в ближайшее время, о его смерти сообщили бывшие одноклассники.

Стало известно о гибели жителя Омской области на СВО. 47-летний Алексей Герус был серьезно ранен в Донецкой области и скончался от полученных ранений. Это случилось 5 февраля в этом году.

Мужчина жил в рабочем поселке Марьяновка. О его гибели рассказали бывшие одноклассники в паблике «Марьяновка Сити». Они помнят его добрым, застенчивым и немногословным. После школы Алексей Герус окончил омский бронетанковый институт.

Известно, что у мужчины остались жена с двумя дочками и братья. Завтра, 22 февраля, в 11:30 в зале прощания Западного кладбища состоится прощание с Алексеем Герусом (ул. Мельничная 144).

Город55 выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Отметим, что в Омской области с 2024 года действует новая мера социальной поддержки участников спецоперации. Она подразумевает компенсацию 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах. В общей сложности в регионе введено 27 способов поддержки бойцов. Губернатор сообщал, что на этом останавливаться не будут, участникам СВО собираются помогать еще.

#Происшествия#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Боец СВО#Участник СВО
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