Осталась жена и дочери. В зоне СВО погиб 47-летний отец двоих детей

Отметим, что в Омской области с 2024 года действует новая мера социальной поддержки участников спецоперации. Она подразумевает компенсацию 30% расходов на оплату услуг ЖКХ и взноса за капремонт общего имущества в многоквартирных домах. В общей сложности в регионе введено 27 способов поддержки бойцов. Губернатор сообщал, что на этом останавливаться не будут, участникам СВО собираются помогать еще.