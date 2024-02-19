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Updated Сегодня, 12:01

Директор депспорта Зданович перешел на работу в региональное министерство

Директор депспорта Дмитрий Зданович перешел на работу в региональное министерство

19 февраля 2024, 12:01
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

Директор депспорта Зданович перешел на работу в региональное министерство

Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест.

Градоначальник сообщил, что директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович теперь будет работать в профильном региональном министерстве.

«Желаю ему успешной работы и реализации всех намеченных планов. Думаю, впереди нас ждет немало совместных проектов, ведь задачи у единой управленческой команды губернатора Виталия Павловича Хоценко, общие», — написал градоначальник.

Дмитрий Зданович занимал должность в департаменте с 2022 года. До перехода в мэрию он являлся директором СШОР № 35 и активно занимался скалолазанием.

Напомним, что недавно в омском УМВД также произошла крупная кадровая перестановка. В управлении сменился руководитель, сейчас его обязанности временно исполняет Алексей Шелков, Вячеслав Крючков же ушел в отставку.

В УМВД России по Омской области сменился руководитель
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#Омск#Омская область#Мэр#Кадровые перестановки#Новости#Мэр Омска#Анастасия Баянова
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