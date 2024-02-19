Директор депспорта Дмитрий Зданович перешел на работу в региональное министерство

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Градоначальник сообщил, что директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович теперь будет работать в профильном региональном министерстве.
«Желаю ему успешной работы и реализации всех намеченных планов. Думаю, впереди нас ждет немало совместных проектов, ведь задачи у единой управленческой команды губернатора Виталия Павловича Хоценко, общие», — написал градоначальник.
Дмитрий Зданович занимал должность в департаменте с 2022 года. До перехода в мэрию он являлся директором СШОР № 35 и активно занимался скалолазанием.
Напомним, что недавно в омском УМВД также произошла крупная кадровая перестановка. В управлении сменился руководитель, сейчас его обязанности временно исполняет Алексей Шелков, Вячеслав Крючков же ушел в отставку.