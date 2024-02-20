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Под подушку или купить двушку? Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги

20 февраля 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney
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Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать свои сбережения

Эксперт в области бизнеса и директор по развитию компании «Астерра» Константин Злобин рассказал, куда следует вкладывать средства, чтобы получить прибыль.

В разговоре с «NEWIA.RU» эксперт в области инвестиций Константин Злобин рассказал, куда лучше вкладывать средства и как получить от этого прибыль. По его мнению, самое главное в инвестировании — осмысленный подход к делу, выбор объекта с умом. Кроме того, желающим заняться инвестированием стоит запастись терпением, ведь прибыль приходит не сразу.

«В остальном, пожалуй, недвижимость в широком смысле почти эквивалентна золоту — не подвержена инфляции и прогнозируемо приносит прибыль, особенно на длительной перспективе», — считает Константин Злобин.

Однако у вложений все же есть и минусы. Так, из-за высокой стоимости окупаемость объектов может быть достаточно долгой. По подсчетам специалистов, надвижимость начинает приносить прибыль в среднем через 5-10 лет после приобретения. Кроме того, придется откладывать на прочие расходы, которые могут появиться если, например, сдавать купленную квартиру.

Константин Злобин также отметил, что вкладывать все свои средства в один инструмент — достаточно рискованно, поэтому стоит рассмотреть доход из разных источников. Среди них могут быть депозиты, акции и прочее. При таком варианте человек сможет получать доход вне зависимости от изменений на рынке недвижимости.

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