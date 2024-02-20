Под подушку или купить двушку? Эксперт рассказал, куда лучше вкладывать деньги

Однако у вложений все же есть и минусы. Так, из-за высокой стоимости окупаемость объектов может быть достаточно долгой. По подсчетам специалистов, надвижимость начинает приносить прибыль в среднем через 5-10 лет после приобретения. Кроме того, придется откладывать на прочие расходы, которые могут появиться если, например, сдавать купленную квартиру.