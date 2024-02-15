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Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и что будет, когда он лопнет

Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и что будет, когда он лопнет

15 февраля 2024, 11:35
Фото: 1MI
По мнению коммерческого директора RDI Group Валерия Кузнецова, образование такого пузыря — неизбежный процесс.

Эксперт в области продаж Валерий Кузнецов объяснил, что ипотечный пузырь — это ситуация на рынке, при которой возрастает количество заемщиков с просроченной задолженностью, и при этом становится меньше доход граждан. По мнению специалиста, образование пузыря было неизбежно.

Но как образовывается ипотечный пузырь? В первую очередь, на это влияет искусственный подогрев спроса, который достигается с помощью низкой ставки и минимального первичного взноса. Из-за этого люди, не имеющие реальной возможности закрыть ипотеку, брали кредиты. За течением процесса наблюдали застройщики и девелоперы, которые, видя повышение спроса, увеличивали количество строящихся объектов, чтоб избежать дефицита и сильного повышения цен.

Однако появление ипотечного пузыря вовсе не означает, что он обязательно должен лопнуть. Если экономика будет достаточно стабилизирована, он будет постепенно сдуваться, рассказал Валерий Кузнецов «Newia».

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#Недвижимость#Омск#Омская область#Ипотека#Новости#Недвижимое имущество#Анастасия Баянова#Семейная ипотека#Льготная ипотека
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