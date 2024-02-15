Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и что будет, когда он лопнет

Но как образовывается ипотечный пузырь? В первую очередь, на это влияет искусственный подогрев спроса, который достигается с помощью низкой ставки и минимального первичного взноса. Из-за этого люди, не имеющие реальной возможности закрыть ипотеку, брали кредиты. За течением процесса наблюдали застройщики и девелоперы, которые, видя повышение спроса, увеличивали количество строящихся объектов, чтоб избежать дефицита и сильного повышения цен.