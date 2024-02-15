Эксперт объяснил, что такое «ипотечный пузырь» и что будет, когда он лопнет

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Эксперт в области продаж Валерий Кузнецов объяснил, что ипотечный пузырь — это ситуация на рынке, при которой возрастает количество заемщиков с просроченной задолженностью, и при этом становится меньше доход граждан. По мнению специалиста, образование пузыря было неизбежно.
Но как образовывается ипотечный пузырь? В первую очередь, на это влияет искусственный подогрев спроса, который достигается с помощью низкой ставки и минимального первичного взноса. Из-за этого люди, не имеющие реальной возможности закрыть ипотеку, брали кредиты. За течением процесса наблюдали застройщики и девелоперы, которые, видя повышение спроса, увеличивали количество строящихся объектов, чтоб избежать дефицита и сильного повышения цен.
Однако появление ипотечного пузыря вовсе не означает, что он обязательно должен лопнуть. Если экономика будет достаточно стабилизирована, он будет постепенно сдуваться, рассказал Валерий Кузнецов «Newia».
Напомним, что ранее стало известно, кому сейчас выгодно покупать недвижимость.