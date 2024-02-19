Путают с собаками. В минприроды опровергли слухи о наступлении волков на омичей

Также чиновник заметил, что некоторые видео, которые сейчас «гуляют» по интернету, снимались очень давно. Ситуация может тревожить людей из-за того, что некоторые путают собак с лесными обитателями. Собственно, так и появился ролик, где якобы волк бродит возле кустов и осматривает территорию в Любинском районе.