Путают с собаками. В минприроды опровергли слухи о наступлении волков на омичей

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В социальных сетях стали популярными видео о наступлении волков на Омскую область. Пользователи пересылают их друг другу, а также историю поддерживают СМИ. Как рассказали в региональном минприроды, эта информация не является правдой.
В роликах уточняется, что хищники якобы идут в Омскую область из Казахстана. Более того, омичам представляют видеосвидетельства о том, что звери уже добрались до региона. Ситуацию прокомментировал заместитель главы омского минприроды Сергей Палагута.
«Специально люди несколько дней, в том числе сотрудники погранслужбы, проверяли смежные границы с Казахстаном — никаких случаев перехода стаи волков и вообще одиночных случаев перехода зверей не зафиксировано», — заявил он 12 каналу.
Также чиновник заметил, что некоторые видео, которые сейчас «гуляют» по интернету, снимались очень давно. Ситуация может тревожить людей из-за того, что некоторые путают собак с лесными обитателями. Собственно, так и появился ролик, где якобы волк бродит возле кустов и осматривает территорию в Любинском районе.
Палагута посмотрел видео и сказал, что этот зверь точно не является волком, поскольку вовсе на него не похож: ни внешним видом, ни поведением. По мнению замминистра, пес совершенно спокоен и не реагирует на автомобиль рядом.
«Это, скорее всего, какой-то гибрид, либо отродье лаячье», — резюмировал Палагута.
Эксперты говорят, что волков тянет в людные места, когда те болеют или испытывают голод. В этом же году леса Омской области и соседних сибирских регионов богаты на продовольствие — у хищников в распоряжении косули, лоси.