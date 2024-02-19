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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В минприроды опровергли слухи о наступлении волков на Омскую область

Путают с собаками. В минприроды опровергли слухи о наступлении волков на омичей

19 февраля 2024, 12:46
Фото: минприроды Омской области

В минприроды опровергли слухи о наступлении волков на Омскую область

В региональном министерстве заверили, что проверяли леса и не обнаружили хищников.

В социальных сетях стали популярными видео о наступлении волков на Омскую область. Пользователи пересылают их друг другу, а также историю поддерживают СМИ. Как рассказали в региональном минприроды, эта информация не является правдой.

В роликах уточняется, что хищники якобы идут в Омскую область из Казахстана. Более того, омичам представляют видеосвидетельства о том, что звери уже добрались до региона. Ситуацию прокомментировал заместитель главы омского минприроды Сергей Палагута.

«Специально люди несколько дней, в том числе сотрудники погранслужбы, проверяли смежные границы с Казахстаном — никаких случаев перехода стаи волков и вообще одиночных случаев перехода зверей не зафиксировано», — заявил он 12 каналу.

Также чиновник заметил, что некоторые видео, которые сейчас «гуляют» по интернету, снимались очень давно. Ситуация может тревожить людей из-за того, что некоторые путают собак с лесными обитателями. Собственно, так и появился ролик, где якобы волк бродит возле кустов и осматривает территорию в Любинском районе.

Палагута посмотрел видео и сказал, что этот зверь точно не является волком, поскольку вовсе на него не похож: ни внешним видом, ни поведением. По мнению замминистра, пес совершенно спокоен и не реагирует на автомобиль рядом.

«Это, скорее всего, какой-то гибрид, либо отродье лаячье», — резюмировал Палагута.

Эксперты говорят, что волков тянет в людные места, когда те болеют или испытывают голод. В этом же году леса Омской области и соседних сибирских регионов богаты на продовольствие — у хищников в распоряжении косули, лоси.

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#Общество#Омск#Омская область#Минприроды#Новости#Дикие животные#Алина Ясинская#Волки
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