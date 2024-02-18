Новый облик. Two Towers Graffiti распишут стены омской «Красной звезды»

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Об этом стало известно из комментария руководства спортшколы. Ранее, 16 февраля, на портале ЕИС «Закупки» был размещен аукцион на роспись стен. Примечательно, что продлился он недолго — в тот же день лот изменил статус на «Работа комиссии». Кроме того, в документах к закупке разместили и эскизы росписи. Работа художников обойдется в 630 тыс рублей.
Two Towers Graffiti, как указано на их сайте — команда художников, готовая к реализации необычных и интересных проектов и, более того, способная «расписать что угодно — от небоскреба до спичечного коробка». Это подтверждает и география их портфолио: Южноуральск, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург — и это еще не весь список.
Ранее Город55 освещал и другие изменения дизайна Омска: