Новый облик. Two Towers Graffiti распишут стены омской «Красной звезды»

Об этом стало известно из комментария руководства спортшколы. Ранее, 16 февраля, на портале ЕИС «Закупки» был размещен аукцион на роспись стен. Примечательно, что продлился он недолго — в тот же день лот изменил статус на «Работа комиссии». Кроме того, в документах к закупке разместили и эскизы росписи. Работа художников обойдется в 630 тыс рублей.