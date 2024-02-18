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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

иллюстрация

Новый облик. Two Towers Graffiti распишут стены омской «Красной звезды»

18 февраля 2024, 05:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Стены омской «Красной звезды» обновят

Команда художников, с богатым портфолио объектов по всей России, вскоре отметится и в Омске — им предстоит обновить дизайн холла и лестниц спорткомплекса «Красная звезда».

Об этом стало известно из комментария руководства спортшколы. Ранее, 16 февраля, на портале ЕИС «Закупки» был размещен аукцион на роспись стен. Примечательно, что продлился он недолго — в тот же день лот изменил статус на «Работа комиссии». Кроме того, в документах к закупке разместили и эскизы росписи. Работа художников обойдется в 630 тыс рублей.

Эскизы росписиЭскизы росписи
Эскизы росписиЭскизы росписи
Эскизы росписиЭскизы росписи
Эскизы росписиЭскизы росписи
Эскизы росписи
Фото: Документы с портала ЕИС «Закупки»

Two Towers Graffiti, как указано на их сайте — команда художников, готовая к реализации необычных и интересных проектов и, более того, способная «расписать что угодно — от небоскреба до спичечного коробка». Это подтверждает и география их портфолио: Южноуральск, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург — и это еще не весь список.

Ранее Город55 освещал и другие изменения дизайна Омска:

Космос, природа и любовь. В Омске появились три новых граффити
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#Спорт#Омск#Аукцион#Новости#Дизайн#Красная звезда#Спорткомплекс#Илья Скобин#Роспись стен#Художники#Two Towers Graffiti
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