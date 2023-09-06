Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Омске на фасадах зданий появились три новых мурала

Космос, природа и любовь. В Омске появились три новых граффити

6 сентября 2023, 07:14
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста

В Омске на фасадах зданий появились три новых мурала

На создание рисунков ушло 500 баллонов нитрокраски.

В Омске на фасадах зданий появились три новых граффити. Посмотреть рисунки можно на ДК «Звездный», здании на улице 8 Марта, 8 и подпорной стенке на улице Гагарина у ТК «Пять звезд».

Муралы нарисовали сургутские художницы Кристина Серебрякова и Елена Зайнуллина. На создание композиций ушло 500 баллонов нитрокраски и 56 литров специальной краски для фасадных работ.

Фотографиями работ поделился мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
«Надеюсь, любители разрисовывать стены менее художественными работами, оценят старания профессионалов и не станут портить новые муралы бессмысленными надписями», — добавил градоначальник.

Ранее в центре Омска на подпорных стенках реки между Юбилейным и Комсомольским мостами появились яркие изображения различных видов спорта. Этот проект является частью Аллеи олимпийских чемпионов, которая открылась 12 августа.

В центре Омска завершена работа над одним из крупнейших спортивных граффити
Узнать подробнее
#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Благоустройство города#Граффити#Сергей Шелест#Рисунок#Мурал#Евгений Игишев#Искусство и дизайн
Подпишитесь
Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Сегодня, 02:46
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Сегодня, 04:57
В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба
Сегодня, 05:08
«Помоги расстегнуть штаны». Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы
Сегодня, 03:35
Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области
Сегодня, 05:31
Авиакомпания «Сибирь» получила штраф на 30 тысяч за отказ везти пассажиров в Омск
Сегодня, 05:13