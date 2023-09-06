Космос, природа и любовь. В Омске появились три новых граффити

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В Омске на фасадах зданий появились три новых граффити. Посмотреть рисунки можно на ДК «Звездный», здании на улице 8 Марта, 8 и подпорной стенке на улице Гагарина у ТК «Пять звезд».
Муралы нарисовали сургутские художницы Кристина Серебрякова и Елена Зайнуллина. На создание композиций ушло 500 баллонов нитрокраски и 56 литров специальной краски для фасадных работ.
Фотографиями работ поделился мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«Надеюсь, любители разрисовывать стены менее художественными работами, оценят старания профессионалов и не станут портить новые муралы бессмысленными надписями», — добавил градоначальник.
Ранее в центре Омска на подпорных стенках реки между Юбилейным и Комсомольским мостами появились яркие изображения различных видов спорта. Этот проект является частью Аллеи олимпийских чемпионов, которая открылась 12 августа.