Приехали глянуть. Киргизия хочет закупать медицинское оборудование у Омской области

Представители дружественной страны рассказали, что по возвращении домой они спросят у медорганизаций Киргизии, требуется ли им оборудование, какое и в каком количестве. Далее переговоры с «Метромедом» будут продолжены. Были еще встречи и с руководством других омских компаний.