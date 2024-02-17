Приехали глянуть. Киргизия хочет закупать медицинское оборудование у Омской области

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В Омскую область приехала делегация Киргизии. Они рассказали о своем новом государственном предприятии, для которого уже нашли оборудование. Сфера деятельности — здравоохранение. А технику для «Кыргызфармации» гости присмотрели в поездке.
Их привлекло медицинское оборудование, производство которой происходит на территории Омской области. Гостей впечатлило увиденное, когда они побывали на местном заводе «Метромед».
Представители дружественной страны рассказали, что по возвращении домой они спросят у медорганизаций Киргизии, требуется ли им оборудование, какое и в каком количестве. Далее переговоры с «Метромедом» будут продолжены. Были еще встречи и с руководством других омских компаний.
Отметим, что «Кыргызфармация» занимается тем, что напрямую с заводов покупает лекарства, медицинские изделия и технику. Киргизии достаточно интересен рынок препаратов России, поскольку они хотят восстановить таким образом свой, сказал руководитель омского предприятия «Биомедсервис» Олег Мирошник. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.