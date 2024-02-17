Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

иллюстрация

Приехали глянуть. Киргизия хочет закупать медицинское оборудование у Омской области

17 февраля 2024, 12:30
Фото: Город55
иллюстрация

Киргизия собралась закупать медицинское оборудование у омских предприятий

Делегация прибыла из соседней страны и познакомилась с тем, что производят местные компании в области медицины.

В Омскую область приехала делегация Киргизии. Они рассказали о своем новом государственном предприятии, для которого уже нашли оборудование. Сфера деятельности — здравоохранение. А технику для «Кыргызфармации» гости присмотрели в поездке.

Их привлекло медицинское оборудование, производство которой происходит на территории Омской области. Гостей впечатлило увиденное, когда они побывали на местном заводе «Метромед».

Представители дружественной страны рассказали, что по возвращении домой они спросят у медорганизаций Киргизии, требуется ли им оборудование, какое и в каком количестве. Далее переговоры с «Метромедом» будут продолжены. Были еще встречи и с руководством других омских компаний.

Отметим, что «Кыргызфармация» занимается тем, что напрямую с заводов покупает лекарства, медицинские изделия и технику. Киргизии достаточно интересен рынок препаратов России, поскольку они хотят восстановить таким образом свой, сказал руководитель омского предприятия «Биомедсервис» Олег Мирошник. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Пломбы не нужны. Ученые ОмГМУ создали уникальные гели для борьбы с кариесом
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Медицина#Сотрудничество#Новости#Лекарства#Международное сотрудничество#Алина Ясинская
Подпишитесь
Вовремя развели. В небе над Омском чуть не столкнулись два самолета
Сегодня, 04:31
Начнут падать сосульки. Стала известна дата потепления в Омской области
Сегодня, 10:01
Шок. Увезли на бизнес-джете. Новорожденный омич с врожденным раком крови улетел в Москву
Сегодня, 06:57
Все реально. Курманов высказался о проекте строительства метротрама в Омске
Вчера, 08:48
Попал из винтовки в лицо. Стрелявшему по студентам омичу запретили ночные прогулки
Сегодня, 08:41
Спасала питомца. Молодую омичку и ее пса, погибших под поездом, кремировали в Москве
Сегодня, 06:15