Пломбы не нужны. Ученые ОмГМУ создали уникальные гели для борьбы с кариесом

В вузе сообщили, что эти композиции смогут купировать кариес на начальной его стадии. Пока их десять штук, но будет запатентован еще один гель. Обычные зубные пасты при этом не обладают лечебными свойствами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заведующую кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галину Скрипкину.