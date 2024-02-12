Пломбы не нужны. Ученые ОмГМУ создали уникальные гели для борьбы с кариесом

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
На базе ОмГМУ ученые создали уникальные гелевые композиции. Они предотвращают развитие кариеса, что подтверждают клинические испытания. Препарат, к слову, помогает и гиперчувствительностью эмали, а также негативными последствиями отбеливания зубов.
В вузе сообщили, что эти композиции смогут купировать кариес на начальной его стадии. Пока их десять штук, но будет запатентован еще один гель. Обычные зубные пасты при этом не обладают лечебными свойствами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заведующую кафедрой детской стоматологии стоматологического факультета ОмГМУ Галину Скрипкину.
Ученые говорят также, что гели от медицинского университета восстанавливают блеск после отбеливания.
Еще в медицинском вузе Омска разработали специальные гели для детей. Они могут восстановить эмаль зубов у маленьких пациентов. Патент на средство уже взят бизнесменом.