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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

иллюстрация

Претендовали трое. В омском медуниверситете выбрали ректора на пять лет

16 февраля 2024, 12:42
Фото: Город55
иллюстрация

В омском медуниверситете выбрали ректора на пять лет

Ректор, который руководил вузом в последние годы, победила в голосовании.

В омском медицинском университете состоялись выборы ректора. Три человека претендовали на должность главы учебного заведения. Победителя определяли с помощью тайного голосования.

На пост ректора выдвигались:

  • заведующая кафедрой фармации, начальник учебно-методического управления Екатерина Василевская;
  • заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Ирина Савельева;
  • исполняющая обязанности ректора, заведующая кафедрой факультетской терапии и гастроэнтерологии Мария Ливзан.

Выборы организовали на конференции научно-педагогических работников и обучающихся. Делегатов было 260 человек, кворум составил 252.

За Васильевскую проголосовали 27 человек, за Савельеву — 35. Исполняющая обязанности ректора Ливзан набрала наибольшее количество голосов. За нее проголосовали 186 человек.

Теперь Ливзан будет находиться во главе вуза ближайшие пять лет. К слову, она руководит медуниверситетом уже долгое время — с 2018 года. До этого ректором был Александр Новиков, ставший президентом учебного заведения.

Ранее Город55 писал о том, что Мария Ливзан стала членом-корреспондентом РАН. Этот статус ей присвоили как ученому, добившемуся выдающихся научных достижений. Добавим, что ректор ОмГМУ является практикующим врачом, она окончила лечебный факультет этого же вуза.

Ректор ОмГМУ Мария Ливзан получила высокий статус в РАН
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#Омск#Омская область#Голосование#Выборы#Вуз#Новости#Ректор#ОмГМУ#Алина Ясинская
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