Претендовали трое. В омском медуниверситете выбрали ректора на пять лет

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В омском медицинском университете состоялись выборы ректора. Три человека претендовали на должность главы учебного заведения. Победителя определяли с помощью тайного голосования.
На пост ректора выдвигались:
Выборы организовали на конференции научно-педагогических работников и обучающихся. Делегатов было 260 человек, кворум составил 252.
За Васильевскую проголосовали 27 человек, за Савельеву — 35. Исполняющая обязанности ректора Ливзан набрала наибольшее количество голосов. За нее проголосовали 186 человек.
Теперь Ливзан будет находиться во главе вуза ближайшие пять лет. К слову, она руководит медуниверситетом уже долгое время — с 2018 года. До этого ректором был Александр Новиков, ставший президентом учебного заведения.
Ранее Город55 писал о том, что Мария Ливзан стала членом-корреспондентом РАН. Этот статус ей присвоили как ученому, добившемуся выдающихся научных достижений. Добавим, что ректор ОмГМУ является практикующим врачом, она окончила лечебный факультет этого же вуза.