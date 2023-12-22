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Published Сегодня, 14:28

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Updated Сегодня, 14:31

иллюстрация

Остался без коляски. В Омской области возбудят дело по ущемлению прав юноши-инвалида

22 декабря 2023, 14:28
Фото: Город55
иллюстрация

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за ущемления прав омского ребенка-инвалида

Пока что по данному факту идет проверка, но глава Следственного Комитета РФ отдал приказ заняться расследованием.

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» обратилась жительница Омской области. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств длительного необеспечения ее 17-летнего сына, являющегося инвалидом, положенным креслом-коляской. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Омичка пожаловалась в информационный центр СК России на то, что ее сыну-инвалиду не выдают положенное кресло-коляску. Женщина обращалась в различные инстанции, но это не принесло результатов.

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Пока что проводится процессуальная проверка. Исполняющий обязанности руководителя регионального следкома Сергей Марковиченко представит ему доклад о том, как продвигаются следственные действия. После завершения расследования главе ведомства также должны доложить о его результатах.

Известно, что долгое время 17-летний юноша не получает положенное ему оборудование. Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение поручения председателя Бастрыкина.

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#Омская область#Жалобы#Уголовное дело#Доследственная проверка#Новости#Александр Бастрыкин#Инвалид#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская#Ребенок инвалид
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