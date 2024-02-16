Консолидация активов: на «Радио Сибирь» началась процедура реорганизации

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В обществе с ограниченной ответственностью «Радио Сибирь», зарегистрированном в Томске в Мариинском переулке, началась процедура реорганизации. Официальное уведомление об этом датировано 15 февраля, документы должны быть готовы к 21 февраля.
Отметим, что «Радио Сибирь», вопреки своей томской прописке, связано с омской предпринимательской семьей Ушаковых. По 38% уставного капитала фирмы принадлежат Татьяне Ушаковой и ее сыну Александру. Последний является генеральным директором ООО «МКР-Медиа», на которое записаны остальные 24%.
Ушаковым, которые долгое время были связаны с омским радиозаводом имени Попова, принадлежит еще целый ряд бизнес-активов в разных городах Сибири. В январе они объединили две читинские фирмы, «Медиа-Альянс» и «Панамателеком», уставный капитал которых был разделен так же, как в «Радио Сибирь».
Очевидно, что сейчас идет консолидация активов Ушаковых: менее эффективные компании объединяют с более крупными организациями, повышая общую управляемость активов. Можно предположить, что на «Радио Сибирь» оптимизация не закончится: в ближайшее время могут реорганизованы и некоторые другие фирмы Ушаковых.