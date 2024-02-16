Консолидация активов: на «Радио Сибирь» началась процедура реорганизации

Ушаковым, которые долгое время были связаны с омским радиозаводом имени Попова, принадлежит еще целый ряд бизнес-активов в разных городах Сибири. В январе они объединили две читинские фирмы, «Медиа-Альянс» и «Панамателеком», уставный капитал которых был разделен так же, как в «Радио Сибирь».