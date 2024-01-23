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Ушаковы объединили две свои фирмы в Забайкалье

Ушаковы объединили две свои фирмы в Забайкалье

23 января 2024, 12:11
Фото: 1MI

Ушаковы объединили две свои фирмы в Забайкалье

«Медиа-Альянс» присоединился к «Панамателекому».

В городе Чита произошло слияние двух обществ с ограниченной ответственностью — «Панамателеком» и «Медиа-Альянс». Обе фирмы специализируются на радиовещании, зарегистрированы в одном и том же доме на улице Бутина (различаются только помещения, 6 и 3 соответственно), у обеих один и тот же набор учредителей. По 38% в каждом случае принадлежат Татьяне Викторовне и Александру Александровичу Ушаковым, остальные 24% записаны на ООО «МКР-Медиа».

Как писал Город55, в сентябре началось присоединение «Медиа-Альянса» к «Панамателекому». Теперь появилось официальное сообщение о том, что этот процесс завершен: «Медиа-Альянс» получил статус «предшественника при реорганизации в форме присоединения» по отношению к «Панамателекому».

Учредители двух компаний тесно связаны с Омском. Татьяна Ушакова и ее брат Иван Поляков являются акционерами-мажоритариями омского радиозавода имени Попова. Александр Ушаков (сын Татьяны Ушаковой) тоже владел пакетом акций радиозавода, но в 2023 году от него отказался, а старшие члены семьи передали свои акции в паевой инвестиционный фонд. Ушаков является гендиректором «МКР-Медиа», учрежденной его матерью и дядей. Ему принадлежит и ряд бизнес-активов, зарегистрированных в Омске, Москве, Красноярске и Чите.

Отметим, что управляет и «Панамателекомом», и «Медиа-Альянсом» компания «Сибирь Глобал Медиа», зарегистрированная в Новосибирске и принадлежащая все той же «МКР-Медиа».

#Бизнес#Новости#Татьяна Ушакова#Николай Эйхвальд#Чита#Слияние фирм#Александр Ушаков
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