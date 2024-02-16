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Новый магазин

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2024
В омской «Меге» открылся первый магазин «Lamoda Sport»
16 февраля, 08:35
В Омске рядом с ДК «Звездный» появился новый трехэтажный магазин
Об открытии комплекса рассказали в департаменте архитектуры и градостроительства.
15 февраля, 08:40
2023
На Левобережье Омска построили очередной магазин товаров первой необходимости
Торговый комплекс построили на улице Перелета, 7/6.
28 января 2023, 09:23
2022
Чтобы было видно. В Омске владельцы магазина без разрешения обрезали деревья
Владельцы нового магазина не подали документы на комиссию по вырубке, хотя интересовались, как получить разрешение.
13 октября 2022, 04:44

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