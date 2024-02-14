К борьбе с мусорными свалками в Омске могут подключить казаков

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ речь шла в том числе и о борьбе со стихийными свалками. Проблема, по словам выступавшего с докладом заместителя директора ДГХ Артура Файкова, очень острая: постоянно появляются новые места скопления мусора, а на 31 января было зафиксировано в общей сложности 407 свалок.