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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:34

К борьбе с мусорными свалками в Омске могут подключить казаков

К борьбе с мусорными свалками в Омске могут подключить казаков

14 февраля 2024, 09:32
Фото: 1MI

К борьбе с мусорными свалками в Омске могут подключить казаков

Пока это прозвучало только в формате предложения.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам ЖКХ речь шла в том числе и о борьбе со стихийными свалками. Проблема, по словам выступавшего с докладом заместителя директора ДГХ Артура Файкова, очень острая: постоянно появляются новые места скопления мусора, а на 31 января было зафиксировано в общей сложности 407 свалок.

Файков рассказал, что для «выявления случаев несанкционированного складирования отходов» в отдельных местах устанавливаются камеры видеонаблюдения. Проводятся рейды, если мусор вываливается за городом — в отдельных случаях перекапываются подъезды к свалке, чтобы машины нарушителей не могли к ней подъехать.

— У нас под городом все колки завалены мусором, — констатировал во время обсуждения доклада депутат Аркадий Лунев. — Как мы с этим намерены бороться? Может быть, привлекать общественность? У нас есть казачество, есть общественники, которых волнуют экологические вопросы…

Файков пообещал проработать вопрос — в первую очередь о привлечении к сотрудничеству казачьих организаций.

Депутаты приняли доклад чиновника к сведению. Теперь борьба со стихийными свалками будет обсуждаться на пленарном заседании городского Совета.

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#Омск#Новости#Николай Эйхвальд#Свалки#Аркадий Лунев#Казачество#Артур Файков
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