Омская область заняла 57 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Рейтинг регионов по качеству жизни в 2023 году появился на сайте «РИА Новости». Омская область заняла в нем 57 место, улучшив свой предыдущий результат на пять позиций. Отмечается, что этот показатель увеличился и в других частях страны.
Тройка лидеров осталась неизменной. Первое место сохранила за собой столица, далее последовал Санкт-Петербург, после — Московская область. Замыкают список Республика Ингушетия и Республика Тыва.
Напомним, что недавно был опубликован всероссийский рейтинг городов по другому показателю: пассажирский транспорт. Омск оказался на 28 строчке. При оценивании аналитики учитывали цену проезда, комфорт, доступность для разных групп населения, а также развитие. Здесь тройка лидеров выглядит так: Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Худшим признали общественный транспорт Уссурийска и Анапы.