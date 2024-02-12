Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Иллюстрация

Омская область заняла 57 место в рейтинге российских регионов по качеству жизни

12 февраля 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омская область стала 57 во всероссийском рейтинге регионов по качеству жизни

В предыдущем списке регион оказался лишь на 62 строчке.

Рейтинг регионов по качеству жизни в 2023 году появился на сайте «РИА Новости». Омская область заняла в нем 57 место, улучшив свой предыдущий результат на пять позиций. Отмечается, что этот показатель увеличился и в других частях страны.

Тройка лидеров осталась неизменной. Первое место сохранила за собой столица, далее последовал Санкт-Петербург, после — Московская область. Замыкают список Республика Ингушетия и Республика Тыва.

Напомним, что недавно был опубликован всероссийский рейтинг городов по другому показателю: пассажирский транспорт. Омск оказался на 28 строчке. При оценивании аналитики учитывали цену проезда, комфорт, доступность для разных групп населения, а также развитие. Здесь тройка лидеров выглядит так: Пермь, Новокузнецк и Екатеринбург. Худшим признали общественный транспорт Уссурийска и Анапы.

На уровень ниже. Омский общественный транспорт занял 28 место во всероссийском топе
Узнать подробнее
#Качество#Омск#Омская область#Рейтинг#Новости#Уровень жизни#Качество жизни#Рейтинги#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Субкультуры омских пацанов. Как в городе развивалось байкерское движение
Сегодня, 08:21
Брат омского депутата устроил пьяную драку в ресторане и напал на росгвардейца
Сегодня, 08:56
Приставил нож к горлу. Омич рассказал подробности драки между студентами-юристами
Сегодня, 10:38
Омич, который задушил пасынка за неправильную осанку, погиб в зоне СВО
Сегодня, 09:55
От уплаты алиментов уклоняются 10 тысяч омичей. Выяснили, что им грозит
Сегодня, 06:25
Как добывали? Омичи ужаснулись эклерам с копченым мясом косуль в кафе
Сегодня, 09:45