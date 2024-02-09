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Одна из богатейших омичек создала агентство недвижимости

Одна из богатейших омичек создала агентство недвижимости

9 февраля 2024, 05:08
Фото: 1MI

Одна из богатейших омичек создала агентство недвижимости

Елена Андросова стала директором и одним из трех учредителей ООО «Инвестдом».

В Омске 8 февраля было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Инвестдом». Официальная специализация новой фирмы — «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». В уставном капитале ООО 12 тысяч рублей, он поделен в равных долях между тремя учредителями. Это Андрей Пономаренко, Вера Паюк и Елена Андросова. Последняя стала еще и директором «Инвестдома».

Отметим, что Андросовой принадлежат доли в ещё целом ряде фирм. Это «ПСК Трест №4», «СК Трест №4», «ФСК Трест №4», «Спорткомплекс Ермак» и др., причем все они зарегистрированы в одном здании с «Инвестдомом» (улица Тарская, 13а). ООО «Бухгалтер», принадлежащее Андросовой наполовину, «прописано» даже в том же кабинете.

В ряде случаев Андросова является компаньоном известного в Омске строителя Бориса Кардаева. В рейтинге богатых омичей, составленном Городом55 в 2023 году, она заняла почетную 35-ю позицию.

Одна из богатейших омичек увеличила свою долю в «Бухгалтере»
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Новая фирма#Елена Андросова
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