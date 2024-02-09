Одна из богатейших омичек создала агентство недвижимости

В Омске 8 февраля было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Инвестдом». Официальная специализация новой фирмы — «деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе». В уставном капитале ООО 12 тысяч рублей, он поделен в равных долях между тремя учредителями. Это Андрей Пономаренко, Вера Паюк и Елена Андросова. Последняя стала еще и директором «Инвестдома».