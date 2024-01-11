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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 07:29

иллюстрация

Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков

11 января 2024, 05:39
Фото: Город55
иллюстрация

Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков после письма губернатору

Градоначальник пообещал внимательно рассмотреть все тезисы обращения, хоть некоторые из них являются спорными.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что внимательно изучил открытое письмо частных перевозчиков города. Они обратились к губернатору и предложили ему встречу, поскольку находятся в трудном финансовом положении. Он рассмотрел обращение по поручению губернатора Омской области.

«Не со всеми тезисами согласен, но все они будут рассмотрены максимально подробно. Работа в этом направлении уже начата. Об ее итогах буду докладывать губернатору в ближайшее время», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам перевозчиков, расходы на перевозки пассажиров и содержание транспорта значительно превосходят дотации, которые должно обеспечивать руководство региона. На их бизнес также повлияла транспортная реформа, когда маршрутки убрали из центральной части города.

Как утверждают частники, сложная ситуация с перевозками возникла только в Омской области. В соседних регионах частные и муниципальные перевозчики получают компенсацию в полном объеме.

Председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян заявлял о проблемах в их нише еще в начале осени 2023 года. Так, с введением новой транспортной системы частные перевозчики стали получать на 30% меньше. Вопрос о поднятии тарифов обсуждался ими публично уже не один раз.

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#Бизнес#Транспорт#Омск#Омская область#Новости#Сергей Шелест#Частные перевозчики#Алина Ясинская
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