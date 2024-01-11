Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков

Председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян заявлял о проблемах в их нише еще в начале осени 2023 года. Так, с введением новой транспортной системы частные перевозчики стали получать на 30% меньше. Вопрос о поднятии тарифов обсуждался ими публично уже не один раз.