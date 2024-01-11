Написали письмо губернатору. Мэр Омска отреагировал на жалобы частных перевозчиков

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что внимательно изучил открытое письмо частных перевозчиков города. Они обратились к губернатору и предложили ему встречу, поскольку находятся в трудном финансовом положении. Он рассмотрел обращение по поручению губернатора Омской области.
«Не со всеми тезисами согласен, но все они будут рассмотрены максимально подробно. Работа в этом направлении уже начата. Об ее итогах буду докладывать губернатору в ближайшее время», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
По словам перевозчиков, расходы на перевозки пассажиров и содержание транспорта значительно превосходят дотации, которые должно обеспечивать руководство региона. На их бизнес также повлияла транспортная реформа, когда маршрутки убрали из центральной части города.
Как утверждают частники, сложная ситуация с перевозками возникла только в Омской области. В соседних регионах частные и муниципальные перевозчики получают компенсацию в полном объеме.
Председатель Совета СРО «Омские перевозчики» Владимир Геворгян заявлял о проблемах в их нише еще в начале осени 2023 года. Так, с введением новой транспортной системы частные перевозчики стали получать на 30% меньше. Вопрос о поднятии тарифов обсуждался ими публично уже не один раз.