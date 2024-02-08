«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше

Ситуацию с обнаружением в некоторых районах Иртыша превышения концентрации ртути прокомментировал омский эколог Анатолий Соловьев. Он уверил жителей региона, что в появлении вещества в реке нет ничего опасного и необычного. Профессор также отметил, что это явление вполне объяснимо и точно проявилось в Омске, а не пришло из Казахстана.