«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Ситуацию с обнаружением в некоторых районах Иртыша превышения концентрации ртути прокомментировал омский эколог Анатолий Соловьев. Он уверил жителей региона, что в появлении вещества в реке нет ничего опасного и необычного. Профессор также отметил, что это явление вполне объяснимо и точно проявилось в Омске, а не пришло из Казахстана.
«Здесь нет ничего необычного. Это локальные соединения, точно не сбросы из Казахстана. Мы проверяли там все, никаких утечек не было», — передает мнение эксперта «ОмскИнформ».
Кроме того, эколог объяснил, что ртуть, в какой-то степени, особенный металл, а потому, даже при условии крупной утечки в соседствующем государстве, она ни при каких обстоятельствах не попадет в Омск.
«Вредна не сама ртуть, а ее пары. В Иртыш она попала локально — кто-то, видимо, сбросил в реку ртутные лампы. Или с мусором как-то попала, кто-то недобросовестный выбросил. Пейте воду и не бойтесь!» — добавил профессор.
Напомним, что о повышенном содержании ртути в некоторых районах Иртыша на территории Омска стало известно сегодня. Концентрация вещества в пробе от 29 января составила 0,049 мкг/л. Ситуацию взяли на контроль в водоканале, пробы воды будут проверяться ежедневно.