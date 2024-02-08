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«Нет ничего необычного». Эколог объяснил появление ртути в Иртыше

8 февраля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney
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Эколог объяснил омичам, откуда в Иртыше взялась ртуть

Профессор Анатолий Соловьев уверил, что ртуть в растворенном виде не представляет опасности, а ее появление в реке не является чем-то необычным.

Ситуацию с обнаружением в некоторых районах Иртыша превышения концентрации ртути прокомментировал омский эколог Анатолий Соловьев. Он уверил жителей региона, что в появлении вещества в реке нет ничего опасного и необычного. Профессор также отметил, что это явление вполне объяснимо и точно проявилось в Омске, а не пришло из Казахстана.

«Здесь нет ничего необычного. Это локальные соединения, точно не сбросы из Казахстана. Мы проверяли там все, никаких утечек не было», — передает мнение эксперта «ОмскИнформ».

Кроме того, эколог объяснил, что ртуть, в какой-то степени, особенный металл, а потому, даже при условии крупной утечки в соседствующем государстве, она ни при каких обстоятельствах не попадет в Омск.

«Вредна не сама ртуть, а ее пары. В Иртыш она попала локально — кто-то, видимо, сбросил в реку ртутные лампы. Или с мусором как-то попала, кто-то недобросовестный выбросил. Пейте воду и не бойтесь!» — добавил профессор.

Напомним, что о повышенном содержании ртути в некоторых районах Иртыша на территории Омска стало известно сегодня. Концентрация вещества в пробе от 29 января составила 0,049 мкг/л. Ситуацию взяли на контроль в водоканале, пробы воды будут проверяться ежедневно.

Повышенное содержание опасного вещества зафиксировали в Иртыше
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#Омск#Омская область#Новости#Загрязнение водоемов#Загрязнение#Река#Иртышская набережная#Река Иртыш#Анастасия Баянова#Загрязнение природы
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