Хоценко обсудил перспективные проекты региона на заседании инвестиционного комитета

Другие поручения инвестиционного комитета также не забываются, их исполнение обсуждается каждый раз, в том числе и иногородними инвесторами. Так, группа компаний «Титан» откроет к 2030 году новое производство для развития малотоннажной химии. Продукцией будут пользовать в химической, микроэлектронной, фармацевтической, автомобильной отраслях.