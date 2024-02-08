Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Хоценко обсудил перспективные проекты региона на заседании инвестиционного комитета

Хоценко обсудил перспективные проекты региона на заседании инвестиционного комитета

8 февраля 2024, 07:44
Фото: пресс-служба правительства Омской области
На территории Омской области собираются реализовывать несколько производств.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко организовал заседание инвестиционного комитета. Участники обсудили проекты создания новых производств и развития гостиничного бизнеса в муниципальных районах. Кроме того, они рассмотрели вопросы благоустройства городской среды и комплексного инжиниринга в освещении.

По итогам этого заседания стало понятно, какие меры поддержки будут оказываться для развития вышеназванных проектов. Для их реализации планируется заключать инвестиционные соглашения сторон.

Другие поручения инвестиционного комитета также не забываются, их исполнение обсуждается каждый раз, в том числе и иногородними инвесторами. Так, группа компаний «Титан» откроет к 2030 году новое производство для развития малотоннажной химии. Продукцией будут пользовать в химической, микроэлектронной, фармацевтической, автомобильной отраслях.

Кроме того, планируется в Омской области построить еще один спортивный комплекс, гостиницу с базой отдыха в Омском районе, создать предприятие по изготовлению светотехнической продукции.

Хоценко и Слуцкий обсудили возможность проведения в Омске Форума «Россия-Казахстан»
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Производство#Заседание#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
Подпишитесь
1,5 млрд инвестиций. Гостиничный комплекс в Омском районе построит «СибРос» Григоряна
Сегодня, 09:22
«Позорники!»: известный комментатор Губерниев раскритиковал омский аэропорт
Сегодня, 09:10
Чуть-чуть потерпеть. Омичам рассказали, когда на Пригородной появятся школы и детсады
Сегодня, 10:51
Выходим только на победу: игроки «Авангарда» — о настрое перед матчем со «Спартаком»
Сегодня, 08:12
Весна отменяется. На Омскую область движется циклон с 28-градусными морозами
Сегодня, 10:28
Региональный оператор «Магнит» добился отмены предельных тарифов на обработку мусора
Сегодня, 08:56