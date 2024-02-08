Хоценко обсудил перспективные проекты региона на заседании инвестиционного комитета

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Губернатор Омской области Виталий Хоценко организовал заседание инвестиционного комитета. Участники обсудили проекты создания новых производств и развития гостиничного бизнеса в муниципальных районах. Кроме того, они рассмотрели вопросы благоустройства городской среды и комплексного инжиниринга в освещении.
По итогам этого заседания стало понятно, какие меры поддержки будут оказываться для развития вышеназванных проектов. Для их реализации планируется заключать инвестиционные соглашения сторон.
Другие поручения инвестиционного комитета также не забываются, их исполнение обсуждается каждый раз, в том числе и иногородними инвесторами. Так, группа компаний «Титан» откроет к 2030 году новое производство для развития малотоннажной химии. Продукцией будут пользовать в химической, микроэлектронной, фармацевтической, автомобильной отраслях.
Кроме того, планируется в Омской области построить еще один спортивный комплекс, гостиницу с базой отдыха в Омском районе, создать предприятие по изготовлению светотехнической продукции.