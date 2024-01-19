Омичка самовольно построила кладовую в подъезде жилого дома и нарушила закон

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
Судебное решение о демонтаже кладовки, которую незаконно построила одна из жительниц дома по адресу ул. 1 Башенный переулок, исполнили судебные приставы ГУФССП России по Омской области.
Ранее в отдел судебных приставов обратилась управляющая компания многоквартирного дома. Представитель УК действовали в интересах остальных жильцов и хотели устранить опасное нарушение, так как самовольно установленная кладовая противоречила правилам пожарной безопасности.
Так, суд обязал женщину за свой счет демонтировать кладовую между и привести место в первоначальное состояние. Омичка испугалась ответственности, поэтому быстро исправила ситуацию. Она разобрала постройку, этот факт подтвердили и судебные приставы.
«Помещения приведены к тому состоянию, в котором находились изначально. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — заключили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.