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Омичка незаконно построила кладовую в подъезде жилого дома

Омичка самовольно построила кладовую в подъезде жилого дома и нарушила закон

19 января 2024, 08:43
Фото: 1MI

Омичка незаконно построила кладовую в подъезде жилого дома

Иск в суд на местную жительницу подали представители управляющей компании.

Судебное решение о демонтаже кладовки, которую незаконно построила одна из жительниц дома по адресу ул. 1 Башенный переулок, исполнили судебные приставы ГУФССП России по Омской области.

Ранее в отдел судебных приставов обратилась управляющая компания многоквартирного дома. Представитель УК действовали в интересах остальных жильцов и хотели устранить опасное нарушение, так как самовольно установленная кладовая противоречила правилам пожарной безопасности.

Так, суд обязал женщину за свой счет демонтировать кладовую между и привести место в первоначальное состояние. Омичка испугалась ответственности, поэтому быстро исправила ситуацию. Она разобрала постройку, этот факт подтвердили и судебные приставы.

«Помещения приведены к тому состоянию, в котором находились изначально. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — заключили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.
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#Омск#Омская область#Нарушения#Нарушение#Новости#Нарушитель#Кладовка#Анастасия Баянова#Кладовая
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