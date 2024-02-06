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Иллюстрация

В Омской области двое маленьких детей опрокинули на себя кастрюлю с кипящим супом

6 февраля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Иллюстрация
Мальчиков с ожогами отвезли в больницу.

В Исилькульском районе Омской области двое маленьких детей получили ожоги. Один из мальчиков опрокинул кастрюлю с горячим супом на себя и на брата, сообщили сегодня, 6 февраля, в региональном УМВД.

В полиции рассказали, что семья собиралась обедать. Первоклассник и его 2-летний брат пришли на кухню. Старшему ребенку стало любопытно, что находится в кастрюле. Мальчик потянул ее на себя и опрокинул. Детей с ожогами отвезли в больницу.

В полиции проводят проверку по факту случившегося.

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#Происшествия#Полиция#Омская область#Дети#Исилькульский район#Ожоги#Евгений Игишев
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