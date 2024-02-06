В Омской области двое маленьких детей опрокинули на себя кастрюлю с кипящим супом

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Исилькульском районе Омской области двое маленьких детей получили ожоги. Один из мальчиков опрокинул кастрюлю с горячим супом на себя и на брата, сообщили сегодня, 6 февраля, в региональном УМВД.
В полиции рассказали, что семья собиралась обедать. Первоклассник и его 2-летний брат пришли на кухню. Старшему ребенку стало любопытно, что находится в кастрюле. Мальчик потянул ее на себя и опрокинул. Детей с ожогами отвезли в больницу.
В полиции проводят проверку по факту случившегося.