В Омской области двое маленьких детей опрокинули на себя кастрюлю с кипящим супом

В полиции рассказали, что семья собиралась обедать. Первоклассник и его 2-летний брат пришли на кухню. Старшему ребенку стало любопытно, что находится в кастрюле. Мальчик потянул ее на себя и опрокинул. Детей с ожогами отвезли в больницу.