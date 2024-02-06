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Топ арбитража. Словаки против тавричан и 280 млн бизнесмена из Сочи

Топ арбитража. Словаки против тавричан и 280 млн бизнесмена из Сочи

6 февраля 2024, 03:05
Фото: 1MI

Топ арбитража. Словаки против тавричан и 280 млн бизнесмена из Сочи

За первый месяц 2024 года в Арбитражный суд Омской области поступило 598 дел. Объем финансовых претензий по крупнейшему иску превысил 280 млн рублей. Рассказываем подробности.

1-е место. Омский фармацевт против бизнесмена из Сочи

288 млн рублей хочет взыскать через омский арбитраж омич Антон Николаев с Сергея Лобанова, зарегистрированного как ИП в городе Сочи. Основная специализация Лобанова — строительство, в прошлом он владел долями в торговой фирме «Забгор» (Москва), в «Сочинском санаторно-курортном бюро» и в горнолыжном центре «Царева горка» в Чите. Все эти компании сейчас официально являются недействующими.

Антон Николаев — единственный учредитель и совладелец фармацевтической компании «Аналитика-Омск» с годовым оборотом, превышающим 300 млн рублей. Как ИП он занимается оптовой неспециализированной торговлей. Как именно Лобанов задолжал Николаеву столь крупную сумму, пока не вполне ясно.

2-е место. Банкротство, компания из Братиславы против «Эксим Агро».

101 млн рублей. Именно такая сумма на кону в тяжбе, которую инициировала фирма из столицы Словакии Братиславы под названием Anahata Solutions S.R.O. Интересно, что словаки трижды публиковали официальное сообщение о своем намерении пойти в суд — видимо, не теряли надежду решить дело миром. Теперь надежды не осталось, Арбитражный суд Омской области принял иск к рассмотрению.

Компания «Эксим Агро» зарегистрирована в селе Любомировка Таврического района Омской области. Ее специализация — «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». 2022 год (последний год, за который есть данные) фирма закончила с убытком в 7 млн рублей.

Стоит отметить, что параллельно Anahata Solutions S.R.O. банкротит еще одну аграрную фирму из Омской области — «КЭАгро», прописанную в Полтавском районе.

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3-е место. «Сатурн» против ростовского НИИ связи

Публичное акционерное общество «Сатурн» подало иск против ФГУПа «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи». В качестве третьих лиц в судебных документах указаны ПАО Завод «Красное знамя», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и Министерство обороны РФ.

«Сатурн» хочет получить с ростовцев внушительные 96 млн рублей. Напомним: омское ПАО — одна из крупнейших компаний города, работающих в том числе в оборонной сфере, причем оно производит в том числе и радиоаппаратуру. Судебная тяжба явно связана с сотрудничеством двух юрлиц в этой сфере.

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Место 4. Екатерина Титова против «Желдорстроя»

70 миллионов рублей хочет получить некая Екатерина Васильевна Титова с крупной фирмы, занимающейся строительством железных дорог и метро. Интересно, что женщина с теми же именем, отчеством и фамилией была директором и единственным учредителем «Желдорстроя» до апреля 2023 года. Сейчас и директор, и бенефициар — Вячеслав Титов.

Кстати, прописанное в Новосибирске ООО «ТехВэб» с лета прошлого года пытается отсудить у «Желдорстроя» еще большую сумму — почти 89 млн рублей. По-видимому, речь идет об оплате каких-то работ или услуг: «ТехВэб» специализируется на строительно-монтажных и горно-капитальных работах на горнодобывающих предприятиях, которые в основном занимаются добычей угля.

Место 5. Банкротство «Инвестройтреста»

Инвестиционно-строительная компания «Инвестстройтрест» банкротится по иску ООО «Бетон Комплект». Цена иска — 62 млн рублей. Стоит уточнить, что компания-ответчик сейчас на 93% принадлежит Евгению Мальцеву, а компания-истец принадлежала ему же на 1 треть до 2019 года. «Бетон Комплект» занимается торговлей стройматериалами, специализация «Инвестстройтреста» — «вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг».

Место 6. «Газпром межрегионгаз Омск» против «ТГКома»

В схватке сошлись два гиганта энергетической сферы. «Газпром межрегионгаз Омск» требует с «Теплогенерирующего комплекса» 47,5 млн рублей в счет «исполнения обязательств по договорам энергоснабжения». То есть производитель пара и горячей воды, руководимый Евгением Реддихом, сам задолжал за топливо. Кстати, с декабря 2023 года суд рассматривает еще один иск «дочки» «Газпрома» к «ТГКому» — на 40 млн рублей.

#Бизнес#Арбитражный суд#Новости#Сатурн#Николай Эйхвальд#Словакия#Эксим Агро
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