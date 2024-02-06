Топ арбитража. Словаки против тавричан и 280 млн бизнесмена из Сочи

В схватке сошлись два гиганта энергетической сферы. «Газпром межрегионгаз Омск» требует с «Теплогенерирующего комплекса» 47,5 млн рублей в счет «исполнения обязательств по договорам энергоснабжения». То есть производитель пара и горячей воды, руководимый Евгением Реддихом, сам задолжал за топливо. Кстати, с декабря 2023 года суд рассматривает еще один иск «дочки» «Газпрома» к «ТГКому» — на 40 млн рублей.