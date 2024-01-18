Омский «Сатурн» предъявил иск ростовскому НИИ радиосвязи почти на 100 млн рублей

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск публичного акционерного общества «Сатурн» к ФГУПу «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи». Суть иска не уточняется, но известно, что в нем фигурируют 96 млн рублей. В качестве третьих лиц в судебных документах указаны ПАО Завод «Красное знамя», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и Министерство обороны РФ. Иск был зарегистрирован 16 января, так что рассмотрение дела по существу еще не началось.
Напомним: ПАО «Сатурн» — одна из крупнейших компаний Омска, работающих в том числе в оборонной сфере. Ее официальная специализация — «Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры». Оборот «Сатурна» за 2021 год (последний год, за который есть открытая финансовая отчетность) превысил 4 млрд рублей.