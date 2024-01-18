Омский «Сатурн» предъявил иск ростовскому НИИ радиосвязи почти на 100 млн рублей

Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск публичного акционерного общества «Сатурн» к ФГУПу «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи». Суть иска не уточняется, но известно, что в нем фигурируют 96 млн рублей. В качестве третьих лиц в судебных документах указаны ПАО Завод «Красное знамя», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и Министерство обороны РФ. Иск был зарегистрирован 16 января, так что рассмотрение дела по существу еще не началось.