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ПАО «Сатурн» решило отсудить 96 млн рублей у НИИ из Ростова-на-Дону

Омский «Сатурн» предъявил иск ростовскому НИИ радиосвязи почти на 100 млн рублей

18 января 2024, 09:34
Фото: 1MI

ПАО «Сатурн» решило отсудить 96 млн рублей у НИИ из Ростова-на-Дону

В числе третьих лиц значится Министерство обороны РФ.

Арбитражный суд Омской области зарегистрировал иск публичного акционерного общества «Сатурн» к ФГУПу «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи». Суть иска не уточняется, но известно, что в нем фигурируют 96 млн рублей. В качестве третьих лиц в судебных документах указаны ПАО Завод «Красное знамя», АО «Московский машиностроительный завод „Авангард“» и Министерство обороны РФ. Иск был зарегистрирован 16 января, так что рассмотрение дела по существу еще не началось.

Напомним: ПАО «Сатурн» — одна из крупнейших компаний Омска, работающих в том числе в оборонной сфере. Ее официальная специализация — «Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры». Оборот «Сатурна» за 2021 год (последний год, за который есть открытая финансовая отчетность) превысил 4 млрд рублей.

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#Бизнес#Новости#Сатурн#Николай Эйхвальд
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