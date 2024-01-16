Компания из Словакии все-таки начала банкротить омских аграриев

Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. трижды публиковала официальное сообщение о своем намерении пойти в суд, каждый раз отмечая, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом. Видимо, словаки нее теряли надежды договорится с «Эксим Агро» полюбовно, но сделать это так и не смогли. Кстати, параллельно братиславская фирма пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соответствующий иск поступил в арбитражный суд еще в начале августа.