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Братиславская фирма подала заявление в Арбитражный суд Омской области

Компания из Словакии все-таки начала банкротить омских аграриев

16 января 2024, 07:38
Фото: 1MI

Братиславская фирма подала заявление в Арбитражный суд Омской области

Должник — «Эксим Агро» из Таврического района.

Фирма Anahata Solutions S.R.O., зарегистрированная в столице Словакии Братиславе, обратилась в Арбитражный суд Омской области, чтобы добиться признания несостоятельным должником ООО «Эксим Агро». Заявление было зарегистрировано 12 января текущего года.

Компания «Эксим Агро» зарегистрирована в селе Любомировка Таврического района Омской области. Ее специализация — «Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных». 2022 год (последний год, за который есть данные) фирма закончила с убытком в 7 млн рублей.

Стоит отметить, что Anahata Solutions S.R.O. трижды публиковала официальное сообщение о своем намерении пойти в суд, каждый раз отмечая, что наличие долга подтверждено Арбитражным судом города Москвы и Девятым арбитражным апелляционным судом. Видимо, словаки нее теряли надежды договорится с «Эксим Агро» полюбовно, но сделать это так и не смогли. Кстати, параллельно братиславская фирма пытается обанкротить другого омского агрария — ООО «КЭАгро» из Полтавского района: соответствующий иск поступил в арбитражный суд еще в начале августа.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Эксим Агро
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