«Пользуемся пожарным выездом». В омских нефтяниках с осени не могут закопать трубы

Сообщение о проблеме появилось в городском паблике «ЧП Омск». По словам местных жителей, яму в земле для ремонта труб раскопали еще осенью прошлого года, однако работы так и не были завершены. Вскопанный участок находится между домами № 6 и 8, раньше он являлся выездом с территории двора, сейчас же пользоваться им невозможно.