«Пользуемся пожарным выездом». В омских нефтяниках с осени не могут закопать трубы

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Сообщение о проблеме появилось в городском паблике «ЧП Омск». По словам местных жителей, яму в земле для ремонта труб раскопали еще осенью прошлого года, однако работы так и не были завершены. Вскопанный участок находится между домами № 6 и 8, раньше он являлся выездом с территории двора, сейчас же пользоваться им невозможно.
«Еще осенью раскопали трубы отопления по улице Энергетиков, между домами № 6 и 8. И все на этом, так и бросили по сегодняшний день, тем самым заблокировав выезд из гаражного кооператива, сейчас мы пользуемся пожарным выездом, но начнет таять снег и он будет заблокирован, потому что там чернозем», — рассказал местный житель.
Раскопанные трубы значительно усложняют жизнь омичам, но они не могут повлиять на ситуацию самостоятельно, а потому намерены обратиться в вышестоящие органы, если проблема не решится в ближайшее время.
«Следующее обращение остается только в прокуратуру. Верим в силу интернета», — добавил автор поста.
Напомним, что ранее омичи сообщали об опасном состоянии территории торгового центра на левобережье. Там дорога для машин и тротуар для пешеходов покрылись толстым слоем наледи, а также заметно сузилась проезжая часть, из-за чего на участке не могут разъехаться автомобили.