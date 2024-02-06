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«Пользуемся пожарным выездом». В омских нефтяниках с осени не могут закопать трубы

6 февраля 2024, 11:30
Фото: 1MI
Иллюстрация

Во дворе дома в омских нефтяниках с осени не могут закопать трубы

На проблему пожаловались жители домов № 6 и 8 по улице Энергетиков.

Сообщение о проблеме появилось в городском паблике «ЧП Омск». По словам местных жителей, яму в земле для ремонта труб раскопали еще осенью прошлого года, однако работы так и не были завершены. Вскопанный участок находится между домами № 6 и 8, раньше он являлся выездом с территории двора, сейчас же пользоваться им невозможно.

«Еще осенью раскопали трубы отопления по улице Энергетиков, между домами № 6 и 8. И все на этом, так и бросили по сегодняшний день, тем самым заблокировав выезд из гаражного кооператива, сейчас мы пользуемся пожарным выездом, но начнет таять снег и он будет заблокирован, потому что там чернозем», — рассказал местный житель.

Раскопанные трубы значительно усложняют жизнь омичам, но они не могут повлиять на ситуацию самостоятельно, а потому намерены обратиться в вышестоящие органы, если проблема не решится в ближайшее время.

«Следующее обращение остается только в прокуратуру. Верим в силу интернета», — добавил автор поста.
Фото: Скриншот паблика «ЧП Омск»

Напомним, что ранее омичи сообщали об опасном состоянии территории торгового центра на левобережье. Там дорога для машин и тротуар для пешеходов покрылись толстым слоем наледи, а также заметно сузилась проезжая часть, из-за чего на участке не могут разъехаться автомобили.

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#Омск#Омская область#Отопление#Раскопки#Трубопровод#Анастасия Баянова#Трубы#Раскопали
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