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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

иллюстрация

Бренные останки. Омичи заметили в мусорке выпотрошенную косулю

4 февраля 2024, 07:47
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи сообщили об останках косули в мусорном баке

Сообщение об ужасной находке появилось в социальных сетях в минувшую субботу, 3 февраля.

Автор сообщения, столкнувшийся с неприятной находкой в мусорном баке, пожелал остаться неизвестным. Вместе с тем, в социальных сетях муссируются и другие неприятные подробности: на фото можно различить приоткрытый глаз, копыта, окровавленный мех.

«Ужас, по улице Тарской лежит косуля в мусорке, точнее её шкура» — сообщил автор поста.

Напомним, омичи уже не раз находили останки копытных: чаще всего косули страдают от городской застройки (заборы и цоколи), автомобилей и, в последнее время — от браконьеров и беспризорных собак.

Скриншот записи сообщества «ЧП Омск»Скриншот записи сообщества «ЧП Омск»
Скриншот записи сообщества «ЧП Омск»
Фото: Сообщество «ЧП Омск»

Кроме того, сегодня появилась информация о еще одной возможной причине появления косуль в городе: вместе с сезонным стрессом ветеринары рассматривают и отравление пестицидами (их обнаружили в крови животных).

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#Происшествия#Омск#Социальные сети#Новости#Косуля#Илья Скобин#Фото#Мусорка
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