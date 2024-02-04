Бренные останки. Омичи заметили в мусорке выпотрошенную косулю

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Автор сообщения, столкнувшийся с неприятной находкой в мусорном баке, пожелал остаться неизвестным. Вместе с тем, в социальных сетях муссируются и другие неприятные подробности: на фото можно различить приоткрытый глаз, копыта, окровавленный мех.
«Ужас, по улице Тарской лежит косуля в мусорке, точнее её шкура» — сообщил автор поста.
Напомним, омичи уже не раз находили останки копытных: чаще всего косули страдают от городской застройки (заборы и цоколи), автомобилей и, в последнее время — от браконьеров и беспризорных собак.
Кроме того, сегодня появилась информация о еще одной возможной причине появления косуль в городе: вместе с сезонным стрессом ветеринары рассматривают и отравление пестицидами (их обнаружили в крови животных).