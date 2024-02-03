В Кузбассе сурки предсказали наступление весны

Как пишет издание Сибдепо, кузбасские сурки решили еще немного поспать и не выходить из зимней спячки. Сотрудники заповедника рассказали, что сурки просыпаются постепенно: могут пободрствовать пару часов и опять в норку. Окончательно День сурка наступает в Кузбассе только в марте. Так что в Кузбассе весны пока ждать рано, так как считается, что в этот день по поведению грызунов можно предсказать приближение тепла.