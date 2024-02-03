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Published Сегодня, 09:32

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Updated Сегодня, 09:48

Сурки в кузбасском музее-заповеднике решили не выходить из зимней спячки

В Кузбассе сурки предсказали наступление весны

3 февраля 2024, 09:32
Фото: Unsplash.com

Сурки в кузбасском музее-заповеднике решили не выходить из зимней спячки

Вчера, 2 февраля, когда в Америке отмечают День Сурка, сурки в Буся и Муся в кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» решили не просыпаться.

Как пишет издание Сибдепо, кузбасские сурки решили еще немного поспать и не выходить из зимней спячки. Сотрудники заповедника рассказали, что сурки просыпаются постепенно: могут пободрствовать пару часов и опять в норку. Окончательно День сурка наступает в Кузбассе только в марте. Так что в Кузбассе весны пока ждать рано, так как считается, что в этот день по поведению грызунов можно предсказать приближение тепла.

Буся и Муся появились в заповедники в 2020 году. Зимуют они всегда вдвоем.

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#Общество#Весна#Кузбасс#Анастасия Чернобаева#Сурки#Предсказание#День Сурка
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