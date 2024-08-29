Предсказание

Как пережить влияние ретроградного Плутона. Советы астролога

В начале мая началась новая астрологическая фаза — ретроградный Плутон. Это период трансформаций и перемен. Как строить жизнь в это время и чего ждать от «птицы Феникса» — в материале Города55.