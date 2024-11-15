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Кузбасс

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Удобнее и добрее. Сибиряки совершили более 1,5 млн платежей своими улыбками
15 ноября, 06:44
Молочный обман: Роспотребнадзор выявил фиктивный адрес производства «Биффидо»
4 октября, 12:36
Ночной кошмар в Таштагольском районе: землетрясение встревожило жителей Кузбасса
20 сентября, 09:09
Дела возбуждены. В сибирском городе обрушились четыре этажа дворца творчества
В момент обрушения в дворце творчества уже не было детей, так как занятия успели завершиться.
5 июля, 03:31
В Сибири наказали предпринимателя, который продал ребенку «запрещенку»
Подросток купил энергетик в торговом автомате, но это не освободило предпринимателя от ответственности.
14 марта, 07:14
Сибиряк лишился денег и хорошего настроения из-за желания вызвать проститутку
Мужчина перевел деньги мошенникам.
26 февраля, 08:37
В Кузбассе сурки предсказали наступление весны
Вчера, 2 февраля, когда в Америке отмечают День Сурка, сурки в Буся и Муся в кузбасском музее-заповеднике «Томская писаница» решили не просыпаться.
3 февраля, 09:32
2023
Грустные завтраки. Жители Кузбасса возмутились ростом цен на популярный продукт
Покупатели заметили, что стоимость заметно выросла.
19 октября 2023, 08:45
В квартире Новокузнецка нашли тело четырехмесячного ребенка
У ребенка нет видимых признаков насильственной смерти.
13 октября 2023, 06:34
Омский бизнесмен Шкуренко выкупил новокузнецкую алкогольную компанию
С этим бизнесом планирует преодолеть планку в 5 млрд рублей годового оборота в 2024 году.
3 сентября 2023, 12:15
В Сибири 5 подростков едва не погибли во время купания в реке
Школьников унесло течением.
2 августа 2023, 08:51
На горнолыжном курорте в Сибири 24 человека застряли на подвесной канатной дороге
Отдыхающих в Шерегеше пришлось снимать спасателям.
20 марта 2023, 10:38
Сибиряков напугали сообщения о смертельно опасных духах
Жители Кузбасса стали получать сообщение о продаже якобы смертельно опасных духов.
28 февраля 2023, 09:22
2022
С начала года жители одного из регионов Сибири оформили почти 35 тыс загранпаспортов
Жители Кузбасса стали чаще подавать заявление на выдачу загранпаспортов, при этом некоторые сибиряки не забирают готовые документы.
3 ноября 2022, 08:41
Пары из Кузбасса последовали совету Фадиной и узаконили отношения в Омске
Администрация Кузбасса сообщает, что по поручению губернатора Цивилева, мобилизованным из их региона организовали в Омске свадебную церемонию прямо в учебном центре.
11 октября 2022, 09:22
В Сибири рыбак вытащил из реки редкую тропическую рыбу
Мужчина рыбачил на Искитимке и вытащил из воды плекостомуса, или парчового птеригоплихта.
25 августа 2022, 06:58

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