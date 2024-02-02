В омскую антикоррупционную комиссию включили представителя «Боевого братства»

Мэр Омска Сергей Шелест подписал на этой неделе постановление, касающееся состава комиссии по профилактике коррупции в городской администрации. 6 января скончалась состоявшая в этой комиссии Светлана Новак, педагог и глава общественной организации «Союз ветеранов педагогического труда». Теперь глава города формально исключил Новак из комиссии и включил двух новых членов.