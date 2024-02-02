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В омскую антикоррупционную комиссию включили глав двух ветеранских организаций

В омскую антикоррупционную комиссию включили представителя «Боевого братства»

2 февраля 2024, 08:16
Фото: Город55

В омскую антикоррупционную комиссию включили глав двух ветеранских организаций

Виктор Акимочкин и Виктор Басаев заняли место педагога Светланы Новак, умершей в начале января.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал на этой неделе постановление, касающееся состава комиссии по профилактике коррупции в городской администрации. 6 января скончалась состоявшая в этой комиссии Светлана Новак, педагог и глава общественной организации «Союз ветеранов педагогического труда». Теперь глава города формально исключил Новак из комиссии и включил двух новых членов.

— Включить в состав Комиссии, — говорится в документе, — Акимочкина Виктора Анатольевича, председателя Омского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию); Басаева Виктора Романовича, председателя Омской областной организации общероссийской организации ветеранов «Российский союз ветеранов».

Виктор Акимочкин сейчас занимает должность директора в бюджетном учреждении Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи». Он же является единственным учредителем ЧОПа «Сибирский казак», зарегистрированного в октябре 2023 года. Виктор Басаев в 2002–2013 годах был начальником Омского кадетского корпуса.

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#Общество#Новости#Сергей Шелест#Николай Эйхвальд#Ветеранские организации#Антикоррупционная комиссия#Виктор Акимочкин#Виктор Басаев
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