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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

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Главу омского антикоррупционного управления наделили новой функцией при проверках

28 августа 2023, 11:34
Фото: Midjourney
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Соответствующее распоряжение подписал и. о. губернатора Омской области Валерий Бойко.

Начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений получил возможность при проведении проверок в целях противодействия коррупции направлять запросы. Распоряжение об этом 24 августа подписал исполняющий обязанности губернатора Валерий Бойко.

Теперь глава антикоррупционного управления, а эту должность с 3 апреля 2023 года занимает Николай Ратушный, сможет запрашивать информацию у кредитных организаций, налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, и операторов информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.

Напомним, что Ратушный сменил на этой должности Елену Клышникову. Она возглавляла антикоррупционное управление с апреля 2021 года. А антикоррупционную комиссию в Омской области с 31 мая 2023 года стал руководить врио губернатора Виталий Хоценко.

Антикоррупционной комиссией в Омской области теперь руководит Виталий Хоценко
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#Политика#Общество#Омск#Коррупция#Назначение#Новости#Проверки#Юлия Истомина#Распоряжение#Николай Ратушный
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