Главу омского антикоррупционного управления наделили новой функцией при проверках

Теперь глава антикоррупционного управления, а эту должность с 3 апреля 2023 года занимает Николай Ратушный, сможет запрашивать информацию у кредитных организаций, налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, и операторов информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.