Главу омского антикоррупционного управления наделили новой функцией при проверках

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Начальник управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений получил возможность при проведении проверок в целях противодействия коррупции направлять запросы. Распоряжение об этом 24 августа подписал исполняющий обязанности губернатора Валерий Бойко.
Теперь глава антикоррупционного управления, а эту должность с 3 апреля 2023 года занимает Николай Ратушный, сможет запрашивать информацию у кредитных организаций, налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, и операторов информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы.
Напомним, что Ратушный сменил на этой должности Елену Клышникову. Она возглавляла антикоррупционное управление с апреля 2021 года. А антикоррупционную комиссию в Омской области с 31 мая 2023 года стал руководить врио губернатора Виталий Хоценко.