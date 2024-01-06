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Жизнь посвятила наставничеству. В Омске умерла педагог и общественник Светлана Новак

6 января 2024, 07:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

На 77-м году ушла из жизни омский педагог и общественник Светлана Новак

Прощание с омичкой пройдет 8 января с 11.00 до 12.00 часов.

В пресс-службе омской администрации сообщили о смерти заслуженного работника образования Омской области, председателя общественной организации «Союз ветеранов педагогического труда» Светланы Новак. Женщина скончалась на 77-м году жизни.

Вся трудовая деятельность Светланы Новак была связана с работой в сфере образования. Омичка работала учителем математики в школах №102 и №58, занимала должность директора в школе №142. Педагогическую деятельность она завершила в мае 2022-го.

«Всю жизнь Светлана Александровна посвятила наставничеству молодежи, участвовала в становлении ветеранского движения в Омске. С 2012 года возглавляла городской Совет ветеранов педагогического труда, с 2022 года была первым заместителем председателя Омского городского Совета ветеранов и пенсионеров», — рассказали в омской мэрии.

Прощание со Светланой Новак пройдет в Воскресенском соборе на Партизанской 8 января с 11.00 до 12.00 часов.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Светланы Новак.

#Общество#Омск#Смерть#Ветеран#Новости#Похороны#Юлия Истомина
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