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Published Сегодня, 05:30

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Семь жителей Омской области вернулись домой из зоны СВО после обмена военнопленными

1 февраля 2024, 05:30
Фото: Изображение Midjourney
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После обмена военнопленными семь омичей вернулись домой из зоны СВО

Сейчас они находятся в Москве, где пройдут курс реабилитации.

О возвращении домой семи жителей Омской области сообщили в региональном гуманитарном центре, а предварительными данными о количестве бойцов на своей странице в соцсети поделилась уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.

Переговоры прошли вчера, 31 января. В ходе них вооруженные силы России и Украины совершили обмен 195 военнопленными. Сейчас российские солдаты уже доставлены в Москву, там они будут проходить реабилитацию.

«На Родину вернулись 195 российских солдат! По предварительным данным, семеро из них — жители Омской области! Сейчас все военные направляются на реабилитацию и лечение. Очень рады за наших ребят и их родных!» — написала Ирина Касьянова.

Напомним, что вчера на федеральном канале омский инженер-конструктор Сергей Королев представил свои изобретения для бойцов СВО. Среди них электрические носилки, дронодетектор и костюм «Лешего».

Омский инженер-конструктор создал специальные изобретения для бойцов СВО
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#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Анастасия Баянова#Зона СВО#Возвращение домой
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