Семь жителей Омской области вернулись домой из зоны СВО после обмена военнопленными

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
О возвращении домой семи жителей Омской области сообщили в региональном гуманитарном центре, а предварительными данными о количестве бойцов на своей странице в соцсети поделилась уполномоченный по правам человека Ирина Касьянова.
Переговоры прошли вчера, 31 января. В ходе них вооруженные силы России и Украины совершили обмен 195 военнопленными. Сейчас российские солдаты уже доставлены в Москву, там они будут проходить реабилитацию.
«На Родину вернулись 195 российских солдат! По предварительным данным, семеро из них — жители Омской области! Сейчас все военные направляются на реабилитацию и лечение. Очень рады за наших ребят и их родных!» — написала Ирина Касьянова.
Напомним, что вчера на федеральном канале омский инженер-конструктор Сергей Королев представил свои изобретения для бойцов СВО. Среди них электрические носилки, дронодетектор и костюм «Лешего».