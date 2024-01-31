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Омский инженер-конструктор создал изобретения для бойцов СВО

Омский инженер-конструктор создал специальные изобретения для бойцов СВО

31 января 2024, 14:06
Фото: Скриншот smotrim.ru

Омский инженер-конструктор создал изобретения для бойцов СВО

Свои разработки Сергей Королев представил в эфире программы «Наши» на телеканале «Россия-1».

В прямом эфире телепрограммы «Наши» омский инженер-конструктор Сергей Королев представил свои разработки для помощи бойцам в зоне СВО. Среди его изобретений: электроносилки, дронодетектор и костюм «Лешего».

Электрические носилки уже используются на полях спецоперации, туда их отправлено 20 штук. Идея их создания появилась у инженера после первой поездки на СВО.

«Первый раз мы приехали в медицинский взвод, познакомились с командиром. Оказалась, что они вывозят бойцов на обычных строительных тачках. Представляете, раненый боец, а его на строительной тачки везут. Эта адская работа, везти по 5-10 километров. Телега очень хорошо помогает», — рассказал Сергей Королев.

Первые 10 тележек мужчина сделал сам, а потом подключились соседи и просто неравнодушные люди, которые помогают с покупкой необходимых запчастей. Новую партию «электрических носилок» Сергей планирует отвезти в зону СВО самостоятельно во время следующей, седьмой, поездки.

Кроме того, инженер изобрел прибор для обнаружения дронов — дронодетектор, который позволяет уловить сигнал на расстоянии 1,5-2 километра. Они также уже отправились на фронт.

«Когда его включаешь, он начинает сканировать частоты, на которых может летать дрон. В момент обнаружения, появляется надпись на экране. Сейчас вышла уже третья версия этого прибора, где возможна фильтрация», — добавил Сергей.

Также Сергей Королев рассказал о маскировочном костюме, который позволяет скрываться от врагов в лесу. Они производятся специально для определенной местности.

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#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Сво#Боец СВО#Участник СВО#Помощь участникам СВО#Анастасия Баянова#Зона СВО
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