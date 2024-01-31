Омский инженер-конструктор создал специальные изобретения для бойцов СВО

Первые 10 тележек мужчина сделал сам, а потом подключились соседи и просто неравнодушные люди, которые помогают с покупкой необходимых запчастей. Новую партию «электрических носилок» Сергей планирует отвезти в зону СВО самостоятельно во время следующей, седьмой, поездки.