Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

В Омске пассажирское предприятие №8 ищет контролеров

Ищут контролера. В Омске объявили тендер на поиск сотрудника в общественный транспорт

1 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI

В Омске пассажирское предприятие №8 ищет контролеров

На сайте РосТендер появилась информация о том, что ПП №8 объявило тендер на поиск контролерской службы.

Согласно указанным сведениям, предприятие готово заплатить за услугу больше пяти млн рублей. Служба должна будет отработать пять месяцев. Режим работы — без выходных. Контролеры будут работать по сменам. Например, первая смена — с 7:00 до 15:00, вторая смена — с 12:00 до 20:00.

Обязанности контролера: проверка у пассажиров билетов и документов, если человек воспользовался льготным проездом. Если возникает проблемная ситуация, нарушение со стороны пассажира, то контролер должен уметь составить административный протокол и связаться с сотрудником правоохранительных органов.

Также сотрудники общественного транспорта должны соблюдать дресс-код, иметь опрятный внешний вид, при себе всегда должно быть служебное удостоверение.

Ребрендинг. Омичам показали, как будут выглядеть новые автобусы
Узнать подробнее
#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Билеты#Паспорт#Служба#Дресс-код#Правоохранительные органы#Анастасия Чернобаева#Сотрудник#Тендер#Контролер
Подпишитесь
В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка
Сегодня, 05:49
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
31 января, 10:45
В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
Сегодня, 06:42
Как у Путина в декларации. В Омске за 650 тысяч продают ГАЗ-21 бело-синего цвета
Сегодня, 06:06
Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году
Сегодня, 02:01
Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя
Сегодня, 03:48