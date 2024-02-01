Ищут контролера. В Омске объявили тендер на поиск сотрудника в общественный транспорт

Согласно указанным сведениям, предприятие готово заплатить за услугу больше пяти млн рублей. Служба должна будет отработать пять месяцев. Режим работы — без выходных. Контролеры будут работать по сменам. Например, первая смена — с 7:00 до 15:00, вторая смена — с 12:00 до 20:00.