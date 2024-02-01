Ищут контролера. В Омске объявили тендер на поиск сотрудника в общественный транспорт

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Согласно указанным сведениям, предприятие готово заплатить за услугу больше пяти млн рублей. Служба должна будет отработать пять месяцев. Режим работы — без выходных. Контролеры будут работать по сменам. Например, первая смена — с 7:00 до 15:00, вторая смена — с 12:00 до 20:00.
Обязанности контролера: проверка у пассажиров билетов и документов, если человек воспользовался льготным проездом. Если возникает проблемная ситуация, нарушение со стороны пассажира, то контролер должен уметь составить административный протокол и связаться с сотрудником правоохранительных органов.
Также сотрудники общественного транспорта должны соблюдать дресс-код, иметь опрятный внешний вид, при себе всегда должно быть служебное удостоверение.