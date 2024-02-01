Дружелюбные соседи. В Омске между жильцами завязалась драка

Пенсионерка рассказала о случившимся своему сыну. Он решил заступиться за мамой и пошел к соседям. Девушка на помощь вызвала своего 29-летнего сожителя. Конфликт между мужчинами перешел из словесного в драку. В результате сын пенсионерки получил травмы. Мужчина обратился в больницу с переломом плеча.