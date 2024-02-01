Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

В одном из омских подъездов произошла драка между соседями

Дружелюбные соседи. В Омске между жильцами завязалась драка

1 февраля 2024, 11:12
Фото: 1MI

В одном из омских подъездов произошла драка между соседями

Как рассказали в пресс-службе региональной полиции, конфликт между соседями перерос в уголовное дело.

Сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между девушкой и пожилой соседкой. Причина ссоры стал постоянный шум за стеной у первой. Девушка не придумала ничего лучше и показала в ответ неприличный жест.

Пенсионерка рассказала о случившимся своему сыну. Он решил заступиться за мамой и пошел к соседям. Девушка на помощь вызвала своего 29-летнего сожителя. Конфликт между мужчинами перешел из словесного в драку. В результате сын пенсионерки получил травмы. Мужчина обратился в больницу с переломом плеча.

Как-то редакция Города55 писала о том, как словесный конфликт перерос в драку, в результате которой омич попал в реанимацию.

С корабля на бал. Омич попал в реанимацию после пьяной драки у магазина
Узнать подробнее
#Происшествия#Драка#Полиция#Омск#Уголовное дело#Соседи#Конфликт#Анастасия Чернобаева
Подпишитесь
В Омске появился «региональный экологический оператор» с гендиректором из Донецка
Сегодня, 05:49
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
31 января, 10:45
В «Авангарде» рассказали, почему не играет вратарь Хомченко
Сегодня, 06:42
Как у Путина в декларации. В Омске за 650 тысяч продают ГАЗ-21 бело-синего цвета
Сегодня, 06:06
Где чаще насилуют и убивают. Какой округ Омска был самым опасным в 2023 году
Сегодня, 02:01
Переедет частично. В Омске на Гагарина хотят оставить поликлинику военного госпиталя
Сегодня, 03:48