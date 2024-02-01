Дружелюбные соседи. В Омске между жильцами завязалась драка

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Сотрудники полиции установили, что конфликт произошел между девушкой и пожилой соседкой. Причина ссоры стал постоянный шум за стеной у первой. Девушка не придумала ничего лучше и показала в ответ неприличный жест.
Пенсионерка рассказала о случившимся своему сыну. Он решил заступиться за мамой и пошел к соседям. Девушка на помощь вызвала своего 29-летнего сожителя. Конфликт между мужчинами перешел из словесного в драку. В результате сын пенсионерки получил травмы. Мужчина обратился в больницу с переломом плеча.
Как-то редакция Города55 писала о том, как словесный конфликт перерос в драку, в результате которой омич попал в реанимацию.