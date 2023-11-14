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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 10:01

иллюстрация

С корабля на бал. Омич попал в реанимацию после пьяной драки у магазина

14 ноября 2023, 09:57
Фото: Город55
иллюстрация

Омич попал в реанимацию после пьяной драки у магазина на Маркса

Нападавшего уже задержали, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили о драке в центре Омска. Инцидент случился рядом с круглосуточным магазином на проспекте Карла Маркса. Пострадавшим оказался 35-летний житель Левобережья.

По данным полицейских, в истории фигурировало несколько людей, все были пьяными. По представленному ролику с камеры видеонаблюдения видно, как компания выходит из такси и посещает магазин. На улице находятся другие нетрезвые мужчины. В какой-то момент между ними происходит конфликт, но решить его словесно, по всей видимости, ни у кого не получилось.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Затевается потасовка. Сначала кулак получает один мужчина, далее — другой. Последний от удара падает на асфальт, ударяется головой и теряет сознание. После этого компания на такси удаляется. Конфликт случился около полуночи.

Пострадавший мужчина находится в реанимации, рассказали в пресс-службе полиции. У него диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы. Всех участников конфликта уже установили, а напавшего задержали по месту жительства в поселке Дальний. Им оказался 19-летний парень. До этого его уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ.

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#Происшествия#Видео#Драка#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Конфликт#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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