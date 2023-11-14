С корабля на бал. Омич попал в реанимацию после пьяной драки у магазина

По данным полицейских, в истории фигурировало несколько людей, все были пьяными. По представленному ролику с камеры видеонаблюдения видно, как компания выходит из такси и посещает магазин. На улице находятся другие нетрезвые мужчины. В какой-то момент между ними происходит конфликт, но решить его словесно, по всей видимости, ни у кого не получилось.