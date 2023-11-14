С корабля на бал. Омич попал в реанимацию после пьяной драки у магазина

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В пресс-службе регионального УМВД сообщили о драке в центре Омска. Инцидент случился рядом с круглосуточным магазином на проспекте Карла Маркса. Пострадавшим оказался 35-летний житель Левобережья.
По данным полицейских, в истории фигурировало несколько людей, все были пьяными. По представленному ролику с камеры видеонаблюдения видно, как компания выходит из такси и посещает магазин. На улице находятся другие нетрезвые мужчины. В какой-то момент между ними происходит конфликт, но решить его словесно, по всей видимости, ни у кого не получилось.
Затевается потасовка. Сначала кулак получает один мужчина, далее — другой. Последний от удара падает на асфальт, ударяется головой и теряет сознание. После этого компания на такси удаляется. Конфликт случился около полуночи.
Пострадавший мужчина находится в реанимации, рассказали в пресс-службе полиции. У него диагностировали тяжелые черепно-мозговые травмы. Всех участников конфликта уже установили, а напавшего задержали по месту жительства в поселке Дальний. Им оказался 19-летний парень. До этого его уже привлекали к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ.