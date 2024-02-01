Бросить якорь. В Омске продают дом на воде

В доме на воде есть все необходимое. Как пишет владелец, на первом этаже большая гостиная, кухня, душ, есть даже баня на дровах. Всего в хаусботе шесть спальных мест. На борту есть электроплита, телевизор, чайник, кондиционер и даже отопление.