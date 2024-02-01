Бросить якорь. В Омске продают дом на воде

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как сказано в описании, постройка 2020 года. По словам продавца, такой дом может стать место для проведения мероприятий, также там можно будет организовать пикник на воде или просто насладиться речными пейзажами.
В доме на воде есть все необходимое. Как пишет владелец, на первом этаже большая гостиная, кухня, душ, есть даже баня на дровах. Всего в хаусботе шесть спальных мест. На борту есть электроплита, телевизор, чайник, кондиционер и даже отопление.
Однако стоит отметить, что это не единственное подобное предложение. 21 января на сайте объявлений появился аналогичный вариант. Но тут цена хаусбота уже 12 млн рублей. Дом 2022 года постройки. По словам владельца, он полностью оборудован и готов к путешествиям. Все вопросы просят задавать по телефону.