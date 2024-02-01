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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Омске выставили на продажу дом на воде за 11 млн рублей

Бросить якорь. В Омске продают дом на воде

1 февраля 2024, 08:29
Фото: Город55

В Омске выставили на продажу дом на воде за 11 млн рублей

На сайте объявлений на продажу выставили хаусбот. Стоит такая роскошь 11 млн рублей.
Фото: Авито

Как сказано в описании, постройка 2020 года. По словам продавца, такой дом может стать место для проведения мероприятий, также там можно будет организовать пикник на воде или просто насладиться речными пейзажами.

В доме на воде есть все необходимое. Как пишет владелец, на первом этаже большая гостиная, кухня, душ, есть даже баня на дровах. Всего в хаусботе шесть спальных мест. На борту есть электроплита, телевизор, чайник, кондиционер и даже отопление.

Фото: Авито

Однако стоит отметить, что это не единственное подобное предложение. 21 января на сайте объявлений появился аналогичный вариант. Но тут цена хаусбота уже 12 млн рублей. Дом 2022 года постройки. По словам владельца, он полностью оборудован и готов к путешествиям. Все вопросы просят задавать по телефону.

С техникой и магазином. В Омской области за 27 млн продают картофельный бизнес
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#Общество#Продажа#Оборудование#Путешествия#Анастасия Чернобаева#Дом на воде#Хаусбот
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