С техникой и магазином. В Омской области за 27 млн продают картофельный бизнес

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В поселке Боголюбовка Любинского района выставили на продажу бизнес по выращиванию картофеля. Цена — 27 млн рублей. Площадь земельного участка для возделывания сельхозкультур составляет 150 гектаров. Имеется склад площадью 540 квадратных метров.
Бизнес продают вместе с комбайном, картофелекопалкой, автомобилем КамАЗ, трактором, сортировочным бункером, транспортером и другим оборудованием.
Вместе с фермерским хозяйство продается розничная торговая точка — магазин площадью 100 квадратных метров на Черлакском рынке.
Ранее Город55 рассказывал, что в Называевске Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясной продукции. Площадь помещений составляет 725 квадратных метров.