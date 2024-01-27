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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Иллюстрация

С техникой и магазином. В Омской области за 27 млн продают картофельный бизнес

27 января 2024, 12:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области за 27 млн продают ферму для выращивания картофеля

Хозяйство расположено в селе Боголюбовка Любинского района.

В поселке Боголюбовка Любинского района выставили на продажу бизнес по выращиванию картофеля. Цена — 27 млн рублей. Площадь земельного участка для возделывания сельхозкультур составляет 150 гектаров. Имеется склад площадью 540 квадратных метров.

Бизнес продают вместе с комбайном, картофелекопалкой, автомобилем КамАЗ, трактором, сортировочным бункером, транспортером и другим оборудованием.

Бизнес продают вместе с оборудованиемБизнес продают вместе с оборудованием
Бизнес продают вместе с оборудованием
Фото: Авито

Вместе с фермерским хозяйство продается розничная торговая точка — магазин площадью 100 квадратных метров на Черлакском рынке.

Ранее Город55 рассказывал, что в Называевске Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясной продукции. Площадь помещений составляет 725 квадратных метров.

В Омской области за 23 млн выставили на продажу цех по производству мясных продуктов
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#Бизнес#Сельское хозяйство#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Картофель#Ферма
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