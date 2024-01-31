Омскую «Тепловую» хотят банкротить еще и инженеры из Нижнего Новгорода

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Общество с ограниченной ответственностью «Промбезопасность и энергоаудит», зарегистрированное в Нижнем Новгороде на Московском шоссе, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«ПБЭА» специализируется на инженерных изысканиях, инженерно-техническом проектировании, управлении проектами строительства, выполнении строительного контроля и авторского надзора. Его выручка за 2022 год (последний год, за который есть данные) составила 70 млн рублей. Учредителем фирмы является Максим Буданов, пост генерального директора занимает Денис Варламов.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника. В случае ТК «Омскоблводопровод» все же дошел до суда, но потом забрал заявление, так как ему вернули деньги.
Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это ни в коем случае не останавливает. Скажем, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.