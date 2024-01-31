Омские депутаты одобрили первые изменения к бюджету-2024

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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В Омском городском совете сегодня, 31 января, прошло первое пленарное заседание весенней сессии. Одним из центральных пунктов повестки были первые изменения к бюджету на 2024 год, предложенные городской администрацией. Речь шла об увеличении расходной части примерно на 400 млн рублей в соответствии с потребностями муниципалитета. В частности, чиновники предложили направить 80 млн рублей на содержание улиц, включая уборку и вывоз снега.
Предварительно проект прошел обсуждение в комитете по финансово-бюджетным вопросам. Там он был одобрен, а на пленарном заседании его утвердили окончательно.
Отметим, что поправки к бюджету будут приниматься до самого конца года. Традиционно это изменения в сторону увеличения как доходов, так и расходов.