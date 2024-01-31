Омские депутаты одобрили первые изменения к бюджету-2024

В Омском городском совете сегодня, 31 января, прошло первое пленарное заседание весенней сессии. Одним из центральных пунктов повестки были первые изменения к бюджету на 2024 год, предложенные городской администрацией. Речь шла об увеличении расходной части примерно на 400 млн рублей в соответствии с потребностями муниципалитета. В частности, чиновники предложили направить 80 млн рублей на содержание улиц, включая уборку и вывоз снега.