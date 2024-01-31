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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Омские депутаты одобрили первые изменения к бюджету-2024

Омские депутаты одобрили первые изменения к бюджету-2024

31 января 2024, 05:17
Фото: Город55

Омские депутаты одобрили первые изменения к бюджету-2024

Увеличились расходы, в том числе на содержание города.

В Омском городском совете сегодня, 31 января, прошло первое пленарное заседание весенней сессии. Одним из центральных пунктов повестки были первые изменения к бюджету на 2024 год, предложенные городской администрацией. Речь шла об увеличении расходной части примерно на 400 млн рублей в соответствии с потребностями муниципалитета. В частности, чиновники предложили направить 80 млн рублей на содержание улиц, включая уборку и вывоз снега.

Предварительно проект прошел обсуждение в комитете по финансово-бюджетным вопросам. Там он был одобрен, а на пленарном заседании его утвердили окончательно.

Отметим, что поправки к бюджету будут приниматься до самого конца года. Традиционно это изменения в сторону увеличения как доходов, так и расходов.

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#Омск#Бюджет#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд
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