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Деньги

Стало известно, сколько денег поступило в консолидированный бюджет РФ от Омска

22 января 2024, 07:46
Фото: 1MI
Деньги

Омская область направила в бюджет РФ больше 300 млрд рублей за 2023 год

Управление Федеральной налоговой службы от Омской области подвело итоги по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет России за прошлый год.

За весь прошлый год из Омской области в бюджет России поступило 309 млрд рублей. Если сравнивать с 2022 годом, то эта сумма увеличилась на 19 млрд рублей или на 6,6%. Было больше поступлений из региона и в федеральный бюджет — 104 млрд рублей. В 2022 году этих поступлений было на один млрд меньше.

Большую часть поступлений налогов и сборов в бюджет сформировали акцизы на подакцизные товары, акцизы на нефтепродукты, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц.

Стало больше поступлений по налогу на доходы физических лиц, а именно на 116%, также и по налогу на прибыль — на 108,1%, налогу на имущество — на 121,2%.

Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов России образуют консолидированный бюджет РФ. В свою очередь, федеральный бюджет предназначен для того, чтобы исполнять расходные обязательства страны.

Ранее редакция Города55 писала, что 21 декабря 2023 года на заседании регионального парламента был принят бюджет Омской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Доходы увеличили на 14,4 млрд рублей, в основном это произошло за счет дополнительно распределенной федеральной поддержки.

В Заксобрании приняли бюджет Омской области на 2024 год
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#Общество#Омск#Омская область#Бюджет#Федеральный бюджет#Налог на доходы физических лиц#Анастасия Чернобаева#Консолидированный бюджет России
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