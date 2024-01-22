Стало известно, сколько денег поступило в консолидированный бюджет РФ от Омска

За весь прошлый год из Омской области в бюджет России поступило 309 млрд рублей. Если сравнивать с 2022 годом, то эта сумма увеличилась на 19 млрд рублей или на 6,6%. Было больше поступлений из региона и в федеральный бюджет — 104 млрд рублей. В 2022 году этих поступлений было на один млрд меньше.