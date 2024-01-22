Стало известно, сколько денег поступило в консолидированный бюджет РФ от Омска

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
За весь прошлый год из Омской области в бюджет России поступило 309 млрд рублей. Если сравнивать с 2022 годом, то эта сумма увеличилась на 19 млрд рублей или на 6,6%. Было больше поступлений из региона и в федеральный бюджет — 104 млрд рублей. В 2022 году этих поступлений было на один млрд меньше.
Большую часть поступлений налогов и сборов в бюджет сформировали акцизы на подакцизные товары, акцизы на нефтепродукты, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц.
Стало больше поступлений по налогу на доходы физических лиц, а именно на 116%, также и по налогу на прибыль — на 108,1%, налогу на имущество — на 121,2%.
Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов России образуют консолидированный бюджет РФ. В свою очередь, федеральный бюджет предназначен для того, чтобы исполнять расходные обязательства страны.
Ранее редакция Города55 писала, что 21 декабря 2023 года на заседании регионального парламента был принят бюджет Омской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Доходы увеличили на 14,4 млрд рублей, в основном это произошло за счет дополнительно распределенной федеральной поддержки.