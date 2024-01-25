Омские депутаты добавили 80 млн рублей на содержание городских улиц

В Омском городском Совете сегодня, 25 января, прогло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки были первые изменения к бюджету на 2024 год. Речь шла в первую очередь об увеличении расходов в соответствии с потребностями города.