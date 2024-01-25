Омские депутаты добавили 80 млн рублей на содержание городских улиц

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В Омском городском Совете сегодня, 25 января, прогло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки были первые изменения к бюджету на 2024 год. Речь шла в первую очередь об увеличении расходов в соответствии с потребностями города.
— По 2024 году в расходную часть легли более 400 млн рублей, — уточнил глава комитета Сергей Грушичев. — По доходам говорить пока рано, год только начался. Отмечу, что 80 млн направили на содержание дорог. Это связано с вывозом снега, уборкой улиц.
Депутаты одобрили предложенные департаментом финансов изменения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании.