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Омский городской Совет

Омские депутаты добавили 80 млн рублей на содержание городских улиц

25 января 2024, 07:15
Фото: Город55
Омский городской Совет

Омские депутаты добавили 80 млн рублей на содержание городских улиц

Эти деньги должны пойти в том числе на уборку снега.

В Омском городском Совете сегодня, 25 января, прогло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки были первые изменения к бюджету на 2024 год. Речь шла в первую очередь об увеличении расходов в соответствии с потребностями города.

— По 2024 году в расходную часть легли более 400 млн рублей, — уточнил глава комитета Сергей Грушичев. — По доходам говорить пока рано, год только начался. Отмечу, что 80 млн направили на содержание дорог. Это связано с вывозом снега, уборкой улиц.

Депутаты одобрили предложенные департаментом финансов изменения. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем пленарном заседании.

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#Омск#Бюджет#Новости#Сергей Грушичев#Николай Эйхвальд#Омский городской совет
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