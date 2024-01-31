Финалистом омского кадрового конкурса губернатора стала врач Марина Белавина

Напомним, что победители кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение» получают сертификат на сумму 1 млн рублей. Эти деньги они могут потратить на обучение по управленческой тематике. Также их включают в резерв управленческих кадров Омской области. Соответствующий конкурс проводят по поручению губернатора Виталия Хоценко.