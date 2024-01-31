Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

иллюстрация

Финалистом омского кадрового конкурса губернатора стала врач Марина Белавина

31 января 2024, 10:19
Фото: Город55
иллюстрация
Специалист уже 15 лет трудится в городской поликлинике № 10.

В регионе активно реализуют кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение». Его основа — модель федерального конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится по инициативе президента Путина с 2017 года ежегодно.

Среди финалистов — врач городской поликлиники № 10 Марина Белавина. Кадровый конкурс успешно прошли 8% представителей сферы здравоохранения. Белавина начинала работу как педиатр и организатор здравоохранения. Сейчас она является заместителем главврача по детству и родовспоможению. В ГП № 10 специалист работает на протяжении уже 15 лет.

Марина Белавина и главный внештатный детский эндокринолог Омска Наталья Власенко запустили в 2023 году проект «Дискуссионный клуб „Сладкая жизнь“».

«Этот проект создан для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, и их родителей. Мы оказываем информационную поддержку в телеграм-канале. Многим пациентам понравилось, взаимодействие происходит очень открыто, у пациентов есть быстрый доступ к врачам и даже возможность проконсультироваться по видеосвязи», — рассказала финалистка конкурса.

Как отмечает Марина Белавина, это волонтерский проект. Авторы телеграм-канала постепенно наращивают аудиторию и команду. К слову, омский врач недавно стала победительницей всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи Минтруда РФ. Ее отметили в номинации «Лучшие практики по привлечению молодежи на работу в регион».

Напомним, что победители кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение» получают сертификат на сумму 1 млн рублей. Эти деньги они могут потратить на обучение по управленческой тематике. Также их включают в резерв управленческих кадров Омской области. Соответствующий конкурс проводят по поручению губернатора Виталия Хоценко.

Хоценко дал старт кадровому проекту «Омская область: ПРОдвижение»
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Конкурс#Кадры#Здравоохранение#Кадровый резерв#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Переезд неизбежен. В Омске исторический парк предложили разместить в новом месте
Сегодня, 08:33
Опасные соседи. Новосибирск стал самым криминальным городом России
Сегодня, 10:45
Прокуратура Омска начала проверку после затопления подвалов в домах на Пригородной
Сегодня, 03:06
Женился в 90 лет. Стало известно, в каком возрасте чаще всего вступали в брак омичи
Сегодня, 09:31
Заместитель мэра Омска Эдуард Ягодка покинул свой пост
Сегодня, 03:46
Дадут вторую жизнь. Министр спорта Омской области рассказал о планах на СКК им. Блинова
Сегодня, 08:14