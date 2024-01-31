Финалистом омского кадрового конкурса губернатора стала врач Марина Белавина

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В регионе активно реализуют кадровый проект «Омская область: ПРОдвижение». Его основа — модель федерального конкурса управленцев «Лидеры России», который проводится по инициативе президента Путина с 2017 года ежегодно.
Среди финалистов — врач городской поликлиники № 10 Марина Белавина. Кадровый конкурс успешно прошли 8% представителей сферы здравоохранения. Белавина начинала работу как педиатр и организатор здравоохранения. Сейчас она является заместителем главврача по детству и родовспоможению. В ГП № 10 специалист работает на протяжении уже 15 лет.
Марина Белавина и главный внештатный детский эндокринолог Омска Наталья Власенко запустили в 2023 году проект «Дискуссионный клуб „Сладкая жизнь“».
«Этот проект создан для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, и их родителей. Мы оказываем информационную поддержку в телеграм-канале. Многим пациентам понравилось, взаимодействие происходит очень открыто, у пациентов есть быстрый доступ к врачам и даже возможность проконсультироваться по видеосвязи», — рассказала финалистка конкурса.
Как отмечает Марина Белавина, это волонтерский проект. Авторы телеграм-канала постепенно наращивают аудиторию и команду. К слову, омский врач недавно стала победительницей всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи Минтруда РФ. Ее отметили в номинации «Лучшие практики по привлечению молодежи на работу в регион».
Напомним, что победители кадрового проекта «Омская область: ПРОдвижение» получают сертификат на сумму 1 млн рублей. Эти деньги они могут потратить на обучение по управленческой тематике. Также их включают в резерв управленческих кадров Омской области. Соответствующий конкурс проводят по поручению губернатора Виталия Хоценко.