Хоценко дал старт кадровому проекту «Омская область: ПРОдвижение»

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
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Updated Сегодня, 10:13
В пресс-брифинге, который состоялся сегодня, 5 сентября, приняли участие врио губернатора области, заместитель главы федеральной территории «Сириус» Иван Евстифеев и руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын. Председатель госдумы Александр Жуков же пообщался с участниками мероприятия в видеоформате.
Организаторами проекта является аппарат Губернатора и Правительство Омской области. Идею также поддерживает президентская платформа «Россия — страна возможностей».
На встрече Виталий Хоценко рассказал о целях проекта и подчеркнул его особую значимость для развития.
«Этот проект нацелен на людей, которые видят себя в регионе, хотят и готовы работать на благо Омской области — развивать ее инфраструктуру, внедрять новые идеи, реализовывать проекты и инициативы, которые помогут повысить качество жизни всех жителей региона. Не менее важным процессом является возвращение в область квалифицированных специалистов, которые ранее не смогли найти себя в регионе. Теперь у них появляется такая возможность», — поделился заместитель главы региона.
В правительстве области также отметили, что незадолго до брифинга состоялось первое заседание Наблюдательного совета проекта «Омская область: ПРОдвижение». В ходе встречи было неоднократно подчеркнуто, что этот проект должен стать отправной точкой для выстраивания диалога между властью и жителями региона.
«Победители проекта не только станут кандидатами на должности в органах исполнительной власти, но и будут представлять интерес для кадровых запросов бизнес-структур. Молодые высококвалифицированные управленцы смогут дать новый импульс развитию крупнейших предприятий Омской области», — поделился ожиданиями Иван Евстифеев.
Александр Жуков в своем приветствии выразил уверенность в том, что проект повлияет на развитие Омской области самым благотворным образом.
«Сегодня мы даем старт очень важному проекту, который даст новый импульс не только развитию региона, но и всей Сибири. Запуская этот проект, правительство Омской области берет курс на поддержку и продвижение талантливых управленцев», — считает он.
В ходе встречи Дмитрий Лисицын рассказал, что весь процесс отбора поделен на три этапа: регистрация, заочный отбор и очная оценка. Этап регистрации продлится с 5 сентября по 19 октября. На этом этапе будут собраны заявки на участие в проекте.
Отмечается, что подать заявку могут граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет, имеющие высшее образование, опыт управления не менее двух лет (либо опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее трех лет) и связь с Омской областью.
Участникам, которые успешно пройдут регистрацию, необходимо будет заполнить онлайн-анкету и написать эссе. В ноябре некоторых из них ждет дистанционный этап. Финальный этап — очная конференция — запланирован на февраль. Подать заявку на участие можно на сайте проекта, их прием продлится до 19 октября.