Наказание за обнаженку. Омич оголился перед зданием УФСБ

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Согласно указанным сведениям, суд установил, что 9 сентября 2023 года ночью подсудимый находился рядом со зданием УФСБ России по Омской области. Мужчина решил снять с себя всю одежду и продемонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием.
Суд решил рассмотреть данное дело в особом порядке — без проведения судебного разбирательства.
«Действия подсудимого суд квалифицировал по п. „б“ ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы)», —уточнили в пресс-службе.
Суд приговорил омича к 240 часам обязательных работ.