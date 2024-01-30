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Суд

Наказание за обнаженку. Омич оголился перед зданием УФСБ

30 января 2024, 04:20
Фото: 1MI
Суд

В Омске мужчина продемонстрировал свое тело, встав перед зданием УФСБ

Центральный районный суд Омска рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города. По информации от пресс-службы судов Омской области, его обвиняли в хулиганстве.

Согласно указанным сведениям, суд установил, что 9 сентября 2023 года ночью подсудимый находился рядом со зданием УФСБ России по Омской области. Мужчина решил снять с себя всю одежду и продемонстрировать обнаженное тело, встав перед зданием.

Суд решил рассмотреть данное дело в особом порядке — без проведения судебного разбирательства.

«Действия подсудимого суд квалифицировал по п. „б“ ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы)», —уточнили в пресс-службе.

Суд приговорил омича к 240 часам обязательных работ.

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#Происшествия#Омск#Хулиганство#УФСБ#Анастасия Чернобаева
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