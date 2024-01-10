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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

иллюстрация

У заброшенного «Летура». В центре Омска выставили на продажу бар за четыре миллиона

10 января 2024, 07:38
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске у заброшенного ТК «Летур» выставили на продажу бар за четыре миллиона

Как указывается в объявлении, заведение работает стабильно.

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже заведения общепита в центре Омска. Речь идет о баре Aperitivo, расположенном по улице Карла Либхнета. Его оценивают в 4 млн рублей.

Точка находится рядом с ТК «Летур». В объявлении уточняется, что после его реконструкции историческая часть города, где сосредоточено большинство заведений общепита, станет еще привлекательнее. По словам автора публикации, бар стабильно работает.

В общей сложности здесь есть 40 посадочных мест. Летом в Aperitivo открывается летняя веранда, так что в заведении добавляется еще 24 места.

«Право долгосрочной аренды на помещение площадью 110 кв м на пять лет с преимущественным правом аренды нa последующий период. Лицензия на реализацию алкоголя в общепите», — указывается в сообщении.

По запросу желающим передадут контакты поставщиков, в том числе тех, кто доставляет в Сибирь продукты напрямую из Италии.

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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Ресторан#Новости#Общепит#Продажа бизнеса#Алина Ясинская
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