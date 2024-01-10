У заброшенного «Летура». В центре Омска выставили на продажу бар за четыре миллиона

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже заведения общепита в центре Омска. Речь идет о баре Aperitivo, расположенном по улице Карла Либхнета. Его оценивают в 4 млн рублей.
Точка находится рядом с ТК «Летур». В объявлении уточняется, что после его реконструкции историческая часть города, где сосредоточено большинство заведений общепита, станет еще привлекательнее. По словам автора публикации, бар стабильно работает.
В общей сложности здесь есть 40 посадочных мест. Летом в Aperitivo открывается летняя веранда, так что в заведении добавляется еще 24 места.
«Право долгосрочной аренды на помещение площадью 110 кв м на пять лет с преимущественным правом аренды нa последующий период. Лицензия на реализацию алкоголя в общепите», — указывается в сообщении.
По запросу желающим передадут контакты поставщиков, в том числе тех, кто доставляет в Сибирь продукты напрямую из Италии.