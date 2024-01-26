У Бориса Кардаева поменялся компаньон по ряду фирм

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
В целом ряде фирм, связанных с известным омским строителем Борисом Кардаевым, в эти дни меняется структура собственности. Город55 уже писал о том, что у Кардаева появился новый компаньон по ООО «Стройкомплект». Теперь аналогичные изменения произошли в еще 4 компаниях — «Заказчик-Трест №4», «ПСК „Трест №4“», «Партнер-Лидер» и «Спорткомплекс „Ермак“».
Во всех этих случаях один из владельцев уставного капитала Сергей Филиппов передал всю свою долю Светлане Филипповой: в «Ермаке» это 23%, в остальных фирмах — по 25%. Такой же долей в каждом случае владеет и Борис Кардаев.
Отметим, что Филиппова является единственным учредителем ООО «Двик», которое специализируется на отделочных работах. Ей принадлежат и доли в компаниях «Алекс», «Базис», «Авто-Тори», «Вип-Сервис», «Стройкомплект». Во всех этих случаях к Светлане Филипповой переходила доля Сергея Филиппова. В «Алексе», «Базисе», «Двике» и «Стройкомплекте» Филиппова еще и занимает пост директора.