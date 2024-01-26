Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

У Бориса Кардаева поменялся компаньон по ряду фирм

У Бориса Кардаева поменялся компаньон по ряду фирм

26 января 2024, 05:15
Фото: 1MI

У Бориса Кардаева поменялся компаньон по ряду фирм

Сергей Филиппов продолжает передавать свои доли Светлане Филипповой.

В целом ряде фирм, связанных с известным омским строителем Борисом Кардаевым, в эти дни меняется структура собственности. Город55 уже писал о том, что у Кардаева появился новый компаньон по ООО «Стройкомплект». Теперь аналогичные изменения произошли в еще 4 компаниях — «Заказчик-Трест №4», «ПСК „Трест №4“», «Партнер-Лидер» и «Спорткомплекс „Ермак“».

Во всех этих случаях один из владельцев уставного капитала Сергей Филиппов передал всю свою долю Светлане Филипповой: в «Ермаке» это 23%, в остальных фирмах — по 25%. Такой же долей в каждом случае владеет и Борис Кардаев.

Отметим, что Филиппова является единственным учредителем ООО «Двик», которое специализируется на отделочных работах. Ей принадлежат и доли в компаниях «Алекс», «Базис», «Авто-Тори», «Вип-Сервис», «Стройкомплект». Во всех этих случаях к Светлане Филипповой переходила доля Сергея Филиппова. В «Алексе», «Базисе», «Двике» и «Стройкомплекте» Филиппова еще и занимает пост директора.

Строитель Кардаев увеличил свою долю в «Картеле»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Переход доли
Подпишитесь
Глобальные работы. В Омске Комсомольский мост во время ремонта перекроют на 5 месяцев
Вчера, 08:18
Мощное потепление. Омичей ожидает резкая смена погоды
Вчера, 03:17
Важно. Самолет, летевший из Уфы в Омск, подал сигнал бедствия
Вчера, 04:00
На омских заводах ОПК открыты больше 1600 вакансий. Какую зарплату предлагают рабочим
Вчера, 05:22
Разберется полиция. В Омской области заведующий ДК набросился на школьника
Сегодня, 03:40
Как у шведов. В Омске планируют открыть магазин формата ИКЕА
Сегодня, 02:29